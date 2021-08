Xavi se sent «triste» pour Messi concernant la sortie de Barcelone

Tous les fans et joueurs de Barcelone traversent un tourbillon la semaine dernière à cause du fait que Lionel Messi ne sera plus au club. La légende a officiellement rejoint le PSG cette semaine après que Barcelone n’ait tout simplement pas pu obtenir les finances nécessaires pour garder l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.

La légende du club, Xavi, aime Messi, qui a proposé de réduire de 50 % son salaire pour rester. Le milieu de terrain a parlé au Times cette semaine de l’échec de Messi et du Barça pour un nouveau contrat.

« Je suis tellement triste pour Leo. C’est dommage de le voir et le club n’a pas trouvé de solution. «Je sais que Leo voulait rester, mais finalement, cela n’a pas pu être réglé. La seule chose que je peux dire maintenant, c’est qu’il va beaucoup me manquer. C’est même difficile pour moi d’imaginer Messi avec un autre maillot que celui du Barça. “C’est triste pour Leo, surtout pour la façon dont je l’ai vu émotionnellement au Camp Nou l’autre jour, mais aussi pour Barcelone.” Xavier | La source

Messi a été officiellement dévoilé en tant que joueur du PSG mercredi après avoir signé un contrat de deux ans avec le club.