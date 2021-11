Xavi s’entraîne à Barcelone pour la première fois

Le nouvel entraîneur de Barcelone, Xavi, a pris en charge l’entraînement de la première équipe mardi à la Ciutat Esportiva après avoir été dévoilé au club lundi.

Le joueur de 41 ans est privé de nombreux joueurs en raison de blessures et d’appels internationaux, ce qui signifie que plusieurs jeunes ont rejoint la session et ont eu la chance d’impressionner le nouveau patron.

L’appel le plus notable a peut-être été celui d’Ilias Akhomach, 17 ans, qui a déjà été pressenti pour jouer pour la première équipe avant la fin de la saison.

Il n’est peut-être pas surprenant de voir Ilias à l’entraînement après avoir marqué un doublé pour Barcelone B lors de la victoire de samedi sur l’Atletico de Séville avec Xavi en train de regarder dans les gradins.

Ilais a été rejoint lors de la séance de lundi par les autres jeunes Arnau Comas, Mika Marmol, Alvaro Sanz, Ez Abde, Ferran Jutgla et Antonio Aranda.

Xavi était au travail tôt mardi et serait arrivé deux heures avant la séance afin de rencontrer les joueurs et de discuter de ses plans pour la saison.

Le président Joan Laporta était également présent avec le vice-président des sports Rafa Yuste, le directeur du football Mateu Alemany, Jordi Cruyff et le secrétaire technique en chef Ramon Planes.

Xavi a parlé de ses premiers plans d’entraînement hier lors de sa conférence de presse.

« Nous allons commencer à travailler à notre manière et ensuite nous l’expliquerons à ceux qui sont avec leurs équipes nationales », a-t-il déclaré. «Nous avons un plan clair et nous allons le suivre point par point afin d’avoir nos joueurs au meilleur niveau. Tout est prévu jusqu’au match contre l’Espanyol et ensuite nous verrons quels joueurs seront disponibles. »

L’Espanyol jouera pour la première fois contre Xavi le 20 novembre au Camp Nou avant un match clé contre Benfica en Ligue des champions trois jours plus tard.