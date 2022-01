Xavi s’entretient avec Ansu Fati, Ronald Araujo et Ferran Jutgla avant le choc contre Grenade

Le patron de Barcelone, Xavi, a donné sa conférence de presse d’avant-match habituelle avant le voyage de l’équipe à Grenade samedi en Liga.

L’entraîneur a partagé des mises à jour sur la condition physique d’un certain nombre de joueurs, a fait part de ses réflexions sur le départ de Philippe Coutinho ainsi que sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey vendredi.

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi sur Grenade

Demain est important pour nous. Grenade est dans une bonne dynamique et nous aussi. Les deux victoires ont redonné confiance. Nous devons nous qualifier pour la Ligue des champions. C’est un bon match pour montrer que nous sommes en hausse.

Xavi sur Ansu

Nous doutions qu’il puisse jouer demain et avoir quelques minutes, mais concernant sa dernière expérience et la façon dont il est tombé à la suite d’une autre blessure, nous ne voulons prendre aucun risque. Il ne sera probablement pas disponible pour demain mais il le sera pour la Supercoupe. C’est une nouvelle spectaculaire pour nous. Il travaille très bien, c’est un grand professionnel, il est très, très ambitieux et il va vraiment nous aider. Il peut faire la différence et pour nous, c’est fondamental. Mais nous voulons qu’il soit à 100 %, nous ne voulons prendre aucun risque. Nous ne voulons pas que quelque chose compromette le reste de la saison.

Xavi sur Ferran Torres

Ferran Torres a de nouveau été testé positif aujourd’hui. Il ne sera pas disponible demain et Alemany travaille à ajuster la limite de salaire afin de pouvoir l’inscrire.

Xavi sur Coutinho et Umtiti

Il voulait partir pour avoir des minutes. Cela en dit long sur lui. Il a également accepté une réduction de salaire. Il veut jouer. Il se débat depuis des minutes ici, alors il est parti ailleurs. Avec Umtiti on verra. Mais la vérité est que je ne peux pas me plaindre de lui, je suis ravi de tout le monde.

Xavi sur Gavi et Nico en tant que joueurs de l’équipe première

Oui c’est très important et nous déciderons bientôt. Pour moi, cela n’a aucun sens qu’ils soient des joueurs du Barça B mais nous devons voir avec le plafond salarial. Gavi est un international à part entière, Nico sera un international à terme. Je n’en doute pas. Il faut aussi voir pour Abde. À l’heure actuelle, il est important que ces joueurs soient les premiers membres de l’équipe, mais nous devons trouver un équilibre. Il y a beaucoup à prendre en compte.

Xavi sur Robert Moreno

Je garde de très bons souvenirs de Robert. Nous avons tout gagné cette année-là avec Luis Enrique. Il était une référence pour moi en tant qu’entraîneur. Je me souviens de beaucoup de choses que j’ai mises en jeu aujourd’hui. C’est un entraîneur fantastique. Il se porte bien à Grenade et je suis content pour lui.

Xavi sur Dembélé

Il fait partie de l’équipe. Il a joué l’autre jour. Il a fait un gros effort. Il avait eu Covid, ne s’était pas entraîné mais il a joué, marqué, nous avions besoin de lui et il a livré. L’équipe était en difficulté, il est sorti avec une belle attitude et a fait la différence. C’est ce que nous attendons de lui. Il continuera à faire partie de l’équipe et continuera à nous aider.

Xavi sur Abde

Abde est négatif car ça fait déjà 10 jours donc on a permis de l’avoir à l’entraînement. Demain, il peut être dans l’équipe. Nous avons les points positifs les plus positifs de l’histoire du football !

Xavi sur Collado

J’aimerais qu’il joue toujours. Dommage que nous n’ayons pas pu le faire jouer pour nous à cause d’un problème bureaucratique. Il nous aurait aidés, il a été formidable à l’entraînement. Demain, il pourrait jouer contre nous mais je suis content pour lui. C’est un grand garçon. Notre objectif est de le faire revenir en juin et il pourra alors nous aider.

Xavi sur Dani Alves

Contre Linares c’était l’objectif, attaquer avec un 3-4-3. Dani peut nous apporter des solutions car il est polyvalent. Arrière latéral, milieu de terrain, double pivot, il peut aussi jouer comme ailier. Il va nous donner beaucoup.

Xavi sur Jutgla

Ferran nous donne beaucoup. Il est très mature, alors qu’il n’a que 22 ans. Il joue comme s’il était plus âgé, il comprend le jeu. Il comprend le jeu de position, c’est important. Il sait quand aller dans l’espace, quand aller à la boîte. En ce moment, il est merveilleux pour nous. Pour moi, il est spectaculaire.

Xavi sur Araujo

Il a été opéré. Il a fait un gros effort l’autre jour, il a eu deux fractures mais il a joué jusqu’à la mi-temps. Cela en dit long sur son caractère. Il faudra voir mais ce ne sera pas facile pour la Supercoupe.

Xavi à Memphis

Oui il va bien. Il a travaillé très dur. Si tout se passe bien, il sera dans l’équipe demain

Xavi sur le tirage au sort de la Copa del Rey

Nous n’avons pas eu de chance, c’est un adversaire coriace, avec un super coach. Nous sommes de nouveau loin. C’est pourquoi je dis que nous n’avons pas de chance. C’est un tirage difficile pour nous. San Mames est toujours un endroit difficile à jouer.