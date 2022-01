Xavi s’entretient avec Ousmane Dembele, Dani Alves et Riqui Puig avant le choc de la Copa del Rey

Xavi a fait face à la presse mardi pour discuter du prochain match de Barcelone, qui est un déplacement à Linares Deportivo au troisième tour de la Copa del Rey.

Le patron de Barcelone a parlé de l’avenir d’Ousmane Dembele, de Memphis Depay et d’Ansu Fati, ainsi que des commentaires de Joan Laporta selon lesquels « le Barca est de retour ».

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi sur Linares

C’est un match difficile, compliqué. C’est juste le seul jeu. Linares joue à domicile et sera très motivé. Nous les avons analysés, c’est une bonne équipe, ils ont un manager qui est là depuis longtemps. Le Barça B a gagné là-bas, nous allons concourir et essayer d’avancer. Ce sont toujours des matchs délicats et parfois des prolongations et des pénalités. Notre objectif est de gagner.

Xavi sur Dembélé

Cela ne dépend pas de moi, ni du club, cela dépend de ses agents. Alors attendons les nouvelles. La situation est ce qu’elle est. Ousmane, je pense, doit faire un effort et penser à son avenir donc tout dépend de ses efforts.

Xavi sur la Copa del Rey

Je pense que nous voyons cette compétition de la même manière que les autres. Nous allons viser la victoire et essayer de remporter la coupe, quelle que soit notre position dans la ligue. Absolument, la coupe reste un objectif pour nous. Nous voulons finir par devenir des champions.

Xavi sur le départ de Coutinho

Non, je n’en ai pas parlé directement à Philippe. C’est un bon professionnel et il nous aide. La vérité est que si nous voulons que des joueurs entrent, certains doivent sortir. Nous avons réussi à enregistrer Alves. Nous attendons toujours Ferran. Mais oui clairement afin de continuer à enregistrer un joueur, nous devons régler les choses.

Xavi sur les commentaires de Laporta

Je suis d’accord avec le président. Je suis optimiste, je suis proche de lui. J’aime son ambition. Oui nous sommes de retour, nous y travaillons. Les choses s’améliorent, les résultats sont là. Nous sommes proches de notre objectif de retrouver les places de la Ligue des Champions. Ce n’est pas facile mais nous travaillons dur pour remettre le Barça à sa place. Je suis optimiste depuis ma naissance et je pense que nous sommes sur la bonne voie.

Xavi sur Ricard Pruna

Il est ici depuis deux semaines. Il est de retour avec nous. Il est fondamental pour nous. C’est une personne de confiance, c’est un de mes amis. Il est le n°1 dans son travail. Il a une bonne relation avec les joueurs et je suis très heureux de l’avoir avec nous.

Xavi sur Dani Alves

Je le vois très bien, très en forme. Il s’entraîne très bien avec beaucoup d’intensité. C’est un compétiteur et un excellent professionnel. Je pense qu’il est prêt à jouer tous les trois jours et nous aurons besoin de lui. On aura besoin de ses centres, de ses passes finales, de sa profondeur, de son talent. Pour moi, c’est un joueur polyvalent et malgré ses 38 ans, il va beaucoup nous aider.

Xavi sur l’arrêt de Ter Stegen

J’ai plaisanté avec lui en disant que même moi, je pouvais arrêter cette balle, mais bien sûr, il en avait besoin. Pour moi, il est l’un des meilleurs au monde. Parfois, les gardiens peuvent échouer. C’est peut-être vrai qu’il a été un peu en dessous de la moyenne. Mais c’est normal au bout de quelques années si on plonge un peu les critiques arrivent. Il continue de prouver à tout le monde qu’il est toujours l’un des meilleurs au monde.

Xavi sur Dembele partie 2

J’attends juste. Je pense que notre projet sportif est le meilleur pour lui et il ne sera pas plus heureux ailleurs qu’ici. C’est une question de temps. On verra ce qu’il décidera. J’espère toujours qu’il fera un effort.

Xavi sur l’avenir de Neto, s’il joue demain

Je viens de parler avec Neto de sa situation. Nous déciderons demain. Je n’ai pas encore donné la feuille de match car j’attends toujours qu’Alves soit officiel. Il est très conscient de la situation au club. Nous verrons.

Xavi sur Memphis et Ansu

Non, ils ne seront pas prêts pour demain. Ils s’entraînent avec une certaine normalité avec le reste du groupe. Les sensations sont très positives mais il leur faut encore 3, 4, 5 entraînements pour être à 100%. Si ce n’est pas Grenade, ce sera le prochain match.

Xavi sur le manque de continuité de Riqui Puig

Il nous aide beaucoup. Je suis très content de sa performance. Il nous donne beaucoup de fluidité sur le terrain. Sa passe finale, sa capacité à se créer des occasions. Il y a des situations dans le jeu qu’il comprend très bien. Il a joué 90 minutes contre Majorque et il est très important pour l’équipe. Mais il y a beaucoup de concurrence, notamment au milieu de terrain. Il jouera beaucoup de minutes.

Xavi sur Morata

J’ai déjà parlé d’hypothèses et je préfère éviter cela et parler des joueurs qui sont ici. Morata et Haaland ne sont pas mes joueurs. Si Morata vient au Barça, je répondrai à vos questions.

Xavi sur Yusuf Demir

Il fait partie de l’équipe en ce moment. Nous négocions également avec ses agents, mais pour l’instant il fait partie du groupe et il s’entraînera avec nous.