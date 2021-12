Xavi s’entretient avec Ousmane Dembele, Jordi Alba et Robert Lewandowski avant le choc avec le Bayern

Le patron de Barcelone, Xavi, a fait face à la presse mardi pour parler du prochain affrontement de son équipe en Ligue des champions avec le Bayern Munich à l’Allianz Arena.

C’est un choc décisif pour les Catalans qui ont vraiment besoin de gagner pour progresser, alors que le Bayern est déjà qualifié et a remporté la première place du groupe E.

Xavi a parlé du match, a offert des mises à jour sur Jordi Alba et Ousmane Dembele ainsi que sur Robert Lewandowski.

Xavi sur le Bayern

Nous affronterons ce match avec beaucoup d’enthousiasme. Évidemment, nous avons l’un des adversaires les plus coriaces que nous puissions avoir et nous sommes sur leur terrain donc ça va être difficile. Nous savons ce que nous devons faire. Si nous gagnons demain, nous aurons fini. Nous allons tout donner, mais nous savons que ces dernières années, cela a été difficile. Nous n’avons jamais gagné là-bas en Europe. L’histoire est là pour être changée. Nous attendons avec impatience le début de ce match.

Xavi si le Barça est prêt

Je les ai entraînés et je pense qu’ils sont prêts à concourir. Ce n’est pas la meilleure situation, ils sont l’une des meilleures équipes du monde en ce moment. J’espère qu’il n’y aura pas d’effets psychologiques de la dernière défaite contre le Bayern. Nous avons beaucoup de confiance. Je leur ai dit de tout oublier, la pression est pour moi. On va essayer de mener le match, de contrôler le ballon mais on sait que c’est une opposition très compliquée. Nous allons sortir et essayer parce que rien d’autre n’est assez bon.

Xavi envisage de jouer en Ligue Europa

On va essayer jusqu’au bout. Nous n’avons pas pensé à l’échec, nous ne nous sommes pas préparés à ce scénario. Si cela arrive, nous en parlerons demain. Ce sera dur mais nous devons essayer de gagner, dominer le match, attaquer, créer des occasions mais nous savons que nous sommes confrontés à une opposition difficile.

Xavi sur Dembélé

Nous l’avons dit plusieurs fois maintenant. C’est un joueur très important. Quand il est à 100 %, il peut faire la différence sur le terrain. Il est très motivé et heureux et demain il doit être important. Mais toute l’équipe, en défense comme en attaque, il y a beaucoup de choses que nous devons travailler ensemble dans le match. Nous avons besoin de Dembele mais nous avons aussi besoin d’autres joueurs.

Xavi sur Jordi Alba

Jordi a eu un petit coup contre le Betis. Il a repris l’entraînement, on verra comment il va demain matin. Tout dépendra de ce qu’il ressent. C’est un bon joueur qui est très expérimenté, très motivé pour jouer. En théorie, tout est positif pour qu’il joue.

Xavi en qualification

Je travaille, l’équipe travaille pour s’assurer qu’on gagne le match et qu’on se qualifie. Évidemment, nous avons d’autres compétitions et en Liga, nous saurons où nous en sommes à la fin de la saison. Nous sommes le Barça, nous devons essayer de tout gagner. Demain, nous avons une grande chance d’entrer dans l’histoire. Pourquoi ne serait-ce pas la première victoire du Barça à Munich ?

Xavi sur Lewandowski

S’il n’est pas le meilleur, il est l’un des meilleurs. Ses chiffres sont là, il fait la différence depuis de nombreuses années. Il n’y a pas que des buts, il fait bien des choses. C’est un footballeur de haut niveau à son poste. Nous devons donc nous assurer de garder le ballon loin de la zone où il peut être décisif.

Xavi sur aucun ventilateur

C’est dommage que les fans ne soient pas là. Nous jouons pour les gens, pour les fans. Je ne vois aucun avantage pour nous pour être honnête.