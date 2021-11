Xavi s’entretient avec Ousmane Dembele, Riqui Puig et Ronald Araujo avant le choc de Villarreal

Xavi a parlé de tout ce qui concerne Barcelone avant le match de samedi contre Villarreal en Liga.

L’entraîneur a discuté d’une multitude de joueurs, de l’équipe médicale du club et des rumeurs concernant un éventuel transfert d’Arthur Cabral.

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi sur Villarreal

C’est une grande équipe, une équipe de calibre Ligue des champions et ils ont l’un des meilleurs entraîneurs de l’époque espagnole récente. Unai Emery va nous rendre les choses difficiles. Nous sommes prêts à concourir demain. Nous savons que ce sera difficile, c’est aussi un stade difficile. Nous avons gagné là-bas mais cela a été difficile donc nous nous attendons à un adversaire difficile. Ce sera différent de l’Espanyol et du Benfica.

Xavi au Barça

Chacun pensera à sa manière, je suis content de la défense, de la pression après avoir perdu le ballon, et il nous manque le dernier tiers qui est celui où les matchs sont perdus. Oser plus, aller au box, oser en tête-à-tête, mais en général je suis assez satisfait de ce que je vois sur le terrain. Nous voulons forcer nos adversaires dans leur moitié de terrain et je pense que nous y parvenons, mais nous devons marquer et gagner des matchs.

Xavi dans l’équipe médicale du Barça

Ce que je veux, c’est m’entourer de personnes de confiance, de personnes loyales et fidèles, et pour moi c’est essentiel d’avoir Ricard Pruna, pour moi c’est le meilleur médecin que le Barça ait eu.

Xavi sur Ansu Fati

Il va très bien, il a de très bons sentiments. Il a commencé à courir, mais nous devons être prudents. Ensuite, nous verrons si nous pouvons prendre le risque ou non. L’autre jour on l’a fait avec Ousmane, il n’a pas marqué mais il était proche et ça s’apprécie. Ansu est un joueur très important et nous ne pouvons pas risquer de le perdre à nouveau, mais cela dépendra des sentiments du joueur.

Xavi sur ses milieux de terrain

On a besoin d’eux, il y a des joueurs qui jouent et qui ne sont pas du tout à vendre. Ce que nous voulons, c’est qu’ils soient là et les renforcent, ce n’est pas notre idée qu’ils sont à vendre.

Xavi sur Riqui Puig

Il fait partie de l’effectif et, comme tout le monde, aura des opportunités, nous sommes dans plusieurs compétitions. Il a un énorme talent pour attaquer les défenseurs, pour atteindre la zone et est capable de donner cette dernière passe dont nous avons besoin. Il a un talent inné et doit être important pour l’équipe comme le sont Gavi et Nico. Il doit oser, il doit tirer, il doit se rendre dans la zone.

Xavi sur Dembélé

Physiquement, il est bon. Il faut être prudent car il n’était pas à 100% l’autre jour et il a beaucoup sacrifié pour l’équipe. Nous en avons discuté et nous l’avons beaucoup apprécié car cela montre un grand engagement envers l’équipe et j’en suis très heureux. Demain on verra, on décidera s’il peut commencer ou pas mais il faut s’occuper de lui.

Xavi sur l’avenir de Dembele

J’ai eu une conversation en tête-à-tête avec lui, je lui ai fait comprendre à quel point il était important pour moi non seulement pour cette saison mais pour l’avenir. Cela dépend de lui. Espérons qu’il puisse renouveler car il est un footballeur capable de faire la différence dans les prochaines années.

Xavi sur les rumeurs d’Arthur Cabral

Les problèmes de transfert sont des hypothèses qui émergent. Sur le marché d’hiver, nous verrons si nous pouvons nous renforcer ou non et si nous avons la capacité de le faire. Les attaquants du Barça doivent très bien comprendre les espaces et le jeu collectif, et finir. Tout attaquant qui correspond à ce profil peut être valable pour le Barça.

Xavi sur Busquets

C’est un joueur très intelligent et pour moi une pièce fondamentale dans la machinerie de l’équipe. Il est le thermomètre de l’équipe, il est fondamental pour moi, en tant qu’entraîneur et en tant que capitaine.

Xavi sur Ronald Araujo

Je suis très heureux d’avoir Ronald dans l’équipe. Il a une si grande personnalité. Il célèbre tout et avoir ce type de profil en tant que défenseur pour être aussi engagé avec l’équipe et tout célébrer est difficile à trouver. Nous l’accueillons à bras ouverts car c’est spectaculaire de le voir s’entraîner, il est tellement positif, il a un excellent caractère et c’est fondamental pour nous.