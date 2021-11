Xavi s’entretient avec Pedri, Dembele et Ter Stegen avant le match contre Benfica UCL

Xavi a fait face à la presse lundi pour parler du choc crucial de son équipe en Ligue des champions contre Benfica au Camp Nou.

Le nouvel entraîneur a parlé des adversaires de mardi, du vainqueur du Golden Boy Pedri, de la situation des blessures de l’équipe et d’une foule de joueurs de première équipe.

Voici les meilleurs morceaux :

Xavi sur Benfica

Demain, ce sera un match difficile. Ils ont une super équipe, un super manager avec beaucoup d’expérience. C’est une équipe très physique avec des joueurs talentueux à l’avant et ce sera difficile. On parle de Ligue des Champions. Le rythme, l’intensité seront élevés mais nous sommes prêts à concourir. Si nous gagnons, nous nous qualifierons pour le prochain tour.

Xavi sur ce que signifierait la défaite

Pourquoi demander à ce sujet ? Je préfère parler d’autres hypothèses. Je n’envisage pas de perdre. Ce que j’ai vécu à Barcelone, c’est gagner. Faire passer un message en cas de non qualification, c’est penser en termes négatifs. Je suis très positif, très. Je visualise gagner le mardi et marquer des buts. Personne ne peut me l’enlever. Eh bien, Benfica peut s’ils nous battent, mais pour l’instant laissez-moi rêver.

Xavi sur Pedro

Il faut voir comment il évolue. Je suis vraiment content pour lui car il mérite ce prix. Il fait la différence pour l’équipe nationale et aussi ici au club. C’est un prix prestigieux. Maintenant, il est dans une situation difficile avec sa blessure. Ce n’est pas une blessure facile et il a des problèmes mais nous allons essayer de le récupérer au plus vite car c’est un joueur clé dans cette équipe. Nous n’avons pas encore de date mais nous voulons qu’il se rétablisse complètement.

Xavi sur la victoire

Je veux gagner demain. Je ne veux pas penser à un autre scénario. Nous préparons l’équipe en défense et en attaque, psychologiquement. Demain est une grande chance de gagner et de passer. Nous sommes dans une dynamique positive. Si nous perdons, nous nous préparerons à faire face à une nouvelle situation, mais pour l’instant, nous devons être positifs. C’est une possibilité de gagner alors allons-y.

Xavi sur les blessures

Ni Ilias, ni Abde, ni Jutgla ne peuvent jouer. Voyons comment va Dest, comment va Ousmane, comment va Sergi Roberto, les joueurs sur le point de récupérer. Nous avons manqué d’ailiers presque purs, peut-être que Coutinho, Demir, peuvent jouer. Mingueza, Busquets et Nico vont bien.

Xavi sur Dembélé

Cela dépend des sentiments. Ce que nous ne voulons pas, c’est qu’ils se blessent. Surtout avec ces joueurs qui sont sur le point de récupérer, je suis beaucoup guidé par le ressenti des footballeurs, voyons s’il peut nous aider, il sera important

Xavi sur les fans du Barça

Tout d’abord je tiens à les remercier car je n’ai jamais vu une ambiance comme celle de samedi dans ma carrière. C’était incroyable. Il semblait que nous jouions dans un nouveau stade. Demain, nous avons à nouveau besoin des supporters pour nous soutenir et nous aider jusqu’aux huitièmes de finale. Ils font partie de ce club et nous sommes vraiment fiers des supporters. Je suis vraiment impressionné par la façon dont ils ont soutenu l’équipe. Je dois les remercier.

Xavi sur la Ligue des champions

Parce que nous avons perdu contre le Bayern et Benfica, ce sont les deux caoutchoucs auxquels nous devons faire face. La situation est facile, nous devons gagner un de ces deux matchs. C’est ça. C’est la réalité.

Xavi sur les rumeurs de Bagdad Bounedjah

Le joueur est extraordinaire, mais il n’y a aucun intérêt, je ne sais pas d’où vient la nouvelle.

Xavi sur Araujo

Nous verrons la situation dans laquelle nous voulons défendre, attaquer. Araujo sera très important, même s’il n’a pas joué samedi. Comme Umtiti ou Lenglet, je compte sur eux tous et nous aurons besoin d’eux tous, ils s’entraînent comme des bêtes.

Xavi sur les milieux de terrain physiques

Nous avons déjà des milieux de terrain physiques, nous les avons déjà. De Jong ou Nico, ou Busi lui-même, sans être très fort, il fait partie des milieux de terrain qui récupèrent le plus de ballons au monde. Pour jouer comme nous, il n’est pas nécessaire de mesurer deux mètres et de peser 85 kilos… Regardez combien de balles Pedri récupère, comme Iniesta l’a fait. Mais nous avons ce profil que vous demandez, Nico ou De Jong.

Xavi sur Ter Stegen

Il est essentiel, tout comme Neto, Iñaki ou Tenas, ils ont cette capacité. C’est un gardien de haut niveau, l’un des trois meilleurs au monde, tant au but qu’aux pieds. Il a du caractère.

Xavi sur les ailiers

Ce qu’on veut c’est ouvrir le terrain, si on analyse le match de samedi, on avait un pur ailier et Gavi l’a fait de l’autre côté. Si vous générez à l’extérieur, vous avez plus d’espace à l’intérieur, nous voulons occuper ces espaces, cette position est la clé pour moi.