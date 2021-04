Xavi Simons fait ses débuts une minute en Ligue 1

10/04/2021 à 19:36 CEST

Xavi Simons a fait ses débuts avec la première équipe du PSG en Ligue 1. Le match étant condamné à Strasbourg et une minute avant la fin du temps réglementaire, Mauricio Pochettino a décidé de donner l’alternative au milieu de terrain néerlandais. L’Argentin peut toujours dire qu’il a fait ses débuts au championnat de France.

Le talentueux joueur avait pourtant déjà fait ses débuts en février dernier en Coupe de France. Simons a joué le dernier quart d’heure contre Caen pour soulager Draxler.

Simons, élevé dans la carrière de Barcelone, Il a décidé de quitter le sein de l’entité barcelonaise, assombri par les pétrodollars de Nasser Al-Khelaïfi, le propriétaire milliardaire du club gaulois. Simons a quitté La Masía en juillet 2019, alors qu’il était l’un des footballeurs les plus prometteurs de sa génération. Les recteurs du Barça ont décidé de parier sur des joueurs comme Ilaix ou Ansu Fati, déjà consolidés en équipe première avec Ronald Koeman, et non sur celui qui était appelé à être l’héritier de Xavi et Iniesta.

Comme dans de nombreuses occasions, le temps finira par donner ou enlever des raisons. Sur le point d’avoir 18 ans, il le fera le 21 avril, le Néerlandais montre déjà ses cheveux bouclés sur les terrains de France et le PSG pense renouveler un contrat qui se termine en 2022.