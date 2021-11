Xavi : un pari monumental pour lui-même et Barcelone

Lorsque Xavi a été annoncé comme le nouveau manager de Barcelone, les fans ont salué le retour de leur légendaire milieu de terrain.

C’était la première décision majeure du président de Barcelone, Joan Laporta, depuis son retour au club. Laporta espère que Xavi pourra redonner à Barcelone son ancienne gloire.

Cependant, c’est un pari énorme de nommer Xavi, un manager avec peu d’expérience. C’est aussi un énorme pari pour Xavi, car il met en jeu sa réputation légendaire de joueur de Barcelone.

Xavi : un énorme pari pour le manager et le club

Pari monumental de Joan Laporta

Ne vous méprenez pas, c’est un énorme pari de Joan Laporta. La nomination d’une légende du club peut être populaire auprès des fans, mais si Barcelone n’obtient pas de résultats rapidement, cette popularité peut s’évaporer.

La nomination de Xavi en tant que manager de Barcelone s’inscrit dans la tendance croissante des clubs européens à nommer des légendes du club. La Juventus l’a essayé en nommant Andrea Pirlo, Chelsea aussi avec Frank Lampard et Manchester United en nommant Ole Gunnar Solskjaer, qui reste en charge à Old Trafford. Tous les trois n’ont pas été et n’ont pas été un grand succès.

Laporta espère que Xavi pourra renverser cette tendance récente. Le joueur de 59 ans n’a pas peur de prendre un pari. En 2008, il a nommé Pep Guardiola, inexpérimenté et inexpérimenté, au poste de manager de Barcelone. La seule expérience que Guardiola avait à l’époque était la gestion de l’équipe B de Barcelone.

Cette nomination s’est avérée être un succès incroyable. Guardiola a remporté trois titres de la Liga, deux Ligues des Champions, deux Copa del Reys, trois Supercoupes d’Espagne, deux Supercoupes d’Europe et deux Coupes du Monde des Clubs de la FIFA à Barcelone.

S’attendre à ce que Xavi ait le même succès est peu probable et déraisonnable. Guardiola avait à sa disposition l’un des plus grands joueurs de tous les temps en Lionel Messi. Aussi, deux des meilleurs milieux de terrain de leur génération à Andres Iniesta et bien sûr Xavi lui-même.

L’équipe actuelle de Barcelone n’a pas le niveau de qualité de l’équipe de Pep. Laporta espère que Xavi développera la récolte actuelle de jeunes joueurs et les fera jouer à la manière de Barcelone.

La seule expérience de Xavi est de gérer au Qatar où il a connu un succès décent. C’est un énorme pas en avant cependant. Le titre de la Liga va déjà au-delà de Barcelone, mais il est essentiel qu’ils se qualifient pour la Ligue des champions la saison prochaine compte tenu de leur situation financière. Ce sera l’objectif principal que Xavi doit remplir cette saison.

Pariez pour Xavi aussi

Si c’est un énorme pari de Joan Laporta de nommer Xavi comme entraîneur de Barcelone, on peut en dire autant de Xavi qui accepte de prendre le poste.

L’ancien milieu de terrain de Barcelone risque son statut de légende du club. Si son sort en tant que manager est un désastre, cela ternira son héritage et sa réputation au Barca.

Xavi a un travail énorme sur ses mains. Actuellement, Barcelone est neuvième de la Liga et n’en a remporté que quatre en 12 matchs de Liga cette saison. Malgré cela, ils ne sont qu’à six points des quatre premiers.

À bien des égards, Xavi n’a rien à perdre. Le seul moyen est de monter. Il a de jeunes joueurs de grande qualité autour desquels s’appuyer. Les goûts d’Ansu Fati, Frenkie de Jong et Pedri pour n’en nommer que trois. Compte tenu de la situation financière actuelle de Barcelone, Xavi saura qu’il devra continuer à développer et intégrer les jeunes joueurs de leur académie de La Masia.

L’ancien milieu de terrain de Barcelone a connu un bon succès à Al Sadd au Qatar. De plus, son style de jeu attirera les fans de son côté. Il ramènera Barcelone au style de jeu de possession qui a disparu sous Ronald Koeman qui a décidé d’aller plus direct pendant son séjour au Camp Nou.

Il imposera également instantanément le respect dans le vestiaire compte tenu de ce qu’il a accompli dans le match. Il a déjà introduit 10 règles, dont l’une est que les joueurs doivent arriver au moins 90 minutes à l’avance pour l’entraînement. Déjà, Ousmane Dembele a été condamné à une amende pour avoir enfreint ces règles. Xavi attend des normes élevées et l’exigera de ses joueurs.

C’est un travail énorme compte tenu de la situation financière de Barcelone, même pour un manager expérimenté. Mais pour une recrue relative, c’est énorme.

Xavi aura le temps d’essayer de ramener Barcelone à ses jours de gloire. Cependant, si cela est possible compte tenu de leur situation financière, seul le temps nous le dira.

Photo principale

Intégrer à partir de .