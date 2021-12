Xavi veut Alvaro Morata à Barcelone ?

L’entraîneur de Barcelone, Xavi, aurait décidé que l’attaquant de la Juventus Alvaro Morata était sa cible avant-centre « numéro un ».

Diario AS rapporte que Xavi a téléphoné à Morata pour discuter d’un déménagement hivernal, et le joueur a clairement indiqué qu’il n’était pas heureux à la Juve et aimerait se rendre au Camp Nou.

Le rapport estime que Xavi pense que Morata est « l’un des meilleurs attaquants au monde » et apprécie sa « polyvalence, son rythme de travail et son expérience ». Xavi a également apparemment dit à Morata qu’il serait une signature stratégique et qui « irait bien au-delà d’un prêt de six mois ».

Morata serait prêt à accepter une baisse de salaire pour déménager au Camp Nou, si un accord peut être trouvé, et le rapport affirme que l’accord pourrait finir par convenir au Barca, à la Juventus et au club parent de Morata, l’Atletico.

La Juve ne souhaite apparemment pas trop déclencher l’option d’achat dans le cadre de l’accord de prêt de deux ans de Morata, tandis que l’Atletico doit encore payer au Barça environ 40 millions d’euros pour débarquer Antoine Griezmann de manière permanente.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Barcelone est également disposée à parler à la Juventus de Memphis Depay en ce qui concerne un accord pour Morata, ce qui rendrait un accord compliqué encore plus complexe.