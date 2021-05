Xavier Becerra ment sur l’avortement par naissance partielle ⋆ .

Xavier Becerra répond à une question du sénateur Ben Sasse lors de l’audition du Comité sénatorial des finances sur sa nomination au poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux sur Capitol Hill à Washington, DC, le 24 février 2021 (Michael Reynolds / Pool via .)

Le secrétaire du HHS ne peut pas plaider l’ignorance sur le sujet. Accoucher partiellement un bébé puis aspirer son cerveau n’est pas seulement illégal; c’est totalement inhumain.

Lors d’une audition au Congrès la semaine dernière, en réponse à une question du représentant Gus Bilirakis (R., Floride), le plus haut responsable de la santé de notre pays, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a nié à plusieurs reprises l’existence d’une interdiction fédérale des barbares partiels. les avortements à la naissance qui sont la loi depuis 18 ans. Même sous l’administration la plus favorable à l’avortement de l’histoire, où ces mensonges éhontés sont à égalité, un nouveau creux a été établi.

Les partisans pro-vie ont averti que Becerra était une militante pro-avortement particulièrement vicieuse. Lors de ses audiences de confirmation, Becerra a esquivé les questions sur sa position sur l’avortement par naissance partielle, détournant les affirmations répétées qu’il «suivrait la loi» en tant que chef du HHS. Aujourd’hui, Becerra nie catégoriquement l’existence d’une loi qui existe depuis près de deux décennies.

Avocat de première instance connu pour avoir poursuivi l’administration Trump plus de 100 fois dans son rôle de procureur général de Californie, Becerra peut difficilement plaider l’ignorance sur ce sujet. En tant que membre du Congrès de première année, il a voté contre l’interdiction. Quant au parroting de Becerra sur le point de discussion du lobby de l’avortement, l’avortement par naissance partielle «n’est pas un terme médical», n’est pas non plus une crise cardiaque, mais presque tout le monde comprend ce que l’on est.

Voici la définition qui se trouve dans le texte de la loi de 2003 sur l’interdiction de l’avortement à la naissance partielle, qui a été signée par le président George W. Bush après avoir été opposée à plusieurs reprises par le président Clinton et finalement confirmée par la Cour suprême en 2007 dans Gonzales v . Carhart:

Un avortement au cours duquel un médecin délivre délibérément et intentionnellement le corps d’un enfant vivant à naître jusqu’à ce que la tête entière du bébé soit à l’extérieur du corps de la mère, ou que toute partie du tronc du bébé au-delà du nombril soit à l’extérieur du corps de la mère et seulement la tête reste à l’intérieur de l’utérus, dans le but d’accomplir un acte manifeste (généralement la perforation de l’arrière du crâne de l’enfant et l’ablation du cerveau du bébé) dont la personne sait qu’elle tuera l’enfant partiellement né.

Cela ne devient pas plus clair que cela – et il ne devrait pas être difficile de reconnaître que l’accouchement partiel d’un bébé puis l’aspiration de son cerveau est non seulement illégal, mais totalement inhumain.

L’interdiction de l’avortement par naissance partielle a réussi à interdire une méthode d’avortement tardif si inadmissible que les principaux groupes médicaux, le chirurgien général américain et même l’éminent avorteur tardif Warren Hern ont convenu qu’elle ne pouvait pas être défendue. Daniel Patrick Moynihan, alors sénateur principal démocrate de New York et partisan de l’avortement légal, l’a jugé «aussi proche de l’infanticide que tout ce que j’ai découvert dans notre système judiciaire». Non seulement cela, mais comme je l’ai raconté dans mon livre Life Is Winning, l’interdiction a également transformé le débat américain sur l’avortement – faisant passer le mouvement pro-vie de la défense à l’offensive. Les législateurs ont été contraints de défendre les extrêmes contenus dans leurs vagues platitudes sur «le droit de la femme de choisir». Cela a exaspéré le président Clinton, bien que malheureusement son adversaire Bob Dole n’ait pas réussi à maximiser l’impact politique de la question.

La bataille contre l’avortement par naissance partielle (qui a commencé des années avant que l’interdiction ne devienne une loi) a beaucoup contribué à éduquer la nation sur la réalité brutale de Roe v. Wade. Ses leçons portent encore leurs fruits. Une nouvelle génération de leaders énergiques pro-vie – dont beaucoup ont été élus avec le soutien de Susan B.Anthony List – est mieux équipée pour lutter contre l’extrémisme de l’administration Biden-Harris, avec une législation clé exposant le contraste frappant entre le Biden programme et politiques soutenus par la grande majorité des Américains.

Le Pain-Capable Unborn Child Protection Act souligne que les États-Unis sont l’un des sept pays au monde à autoriser l’avortement tardif pour quelque raison que ce soit après cinq mois de grossesse, moment auquel les enfants à naître peuvent ressentir une douleur atroce. Le Born-Alive Abortion Survivors Protection Act, parrainé par la représentante Ann Wagner (R., Mo.) et le House Republican Whip Steve Scalise (R., LA.), Garantirait que les bébés nés vivants pendant des avortements infructueux reçoivent les mêmes soins médicaux que aurait droit à un bébé prématuré né au même âge – une réponse à l’effusion d’horreur face à l’expansion de l’avortement à la demande à New York jusqu’à la naissance et à l’approbation de l’infanticide par le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, en 2019.

La nécessité d’une loi nationale sur les nés vivants est urgente. Les données sur la santé des États révèlent que, depuis 2019, au moins 33 bébés sont nés vivants après des avortements ratés dans quatre États seulement (Arizona, Floride, Minnesota et Texas). Parmi ces États, seul le Minnesota indique si des mesures ont été prises pour préserver la vie des nourrissons; beaucoup ont reçu des «soins de confort» et n’ont pas survécu. Au Texas, à la fin de l’année dernière, le bureau du procureur général Ken Paxton a annoncé une enquête sur les informations faisant état de bébés nés vivants. Les protections pour les bébés qui survivent à un avortement sont incohérentes à travers les États-Unis, avec moins de la moitié des États maintenant des protections suffisantes. Nous savons rarement ce qui arrive à ces enfants. Cependant, de plus en plus d’adultes survivants de l’avortement se présentent pour raconter leur histoire – des gens comme Melissa Ohden, qui a miraculeusement survécu à cinq jours de brûlure par une solution saline dans l’utérus.

Le mois dernier, la représentante Kat Cammack (R., Floride) a déposé une pétition de décharge demandant un vote sur la loi Born-Alive, qui a été bloquée à plusieurs reprises par les démocrates à la Chambre et au Sénat. Si 218 représentants signent la pétition de décharge, cela obligera l’ensemble de la Chambre à tenir un vote. Même si ce n’est pas le cas, chaque membre du Congrès sera enregistré.

En 2003, 63 démocrates de la Chambre se sont joints à 218 de leurs collègues républicains pour voter pour l’interdiction de l’avortement par naissance partielle. Pour illustrer le changement radical du Parti démocrate, aujourd’hui, pas un seul démocrate ne s’est encore manifesté pour signer la pétition de décharge et prendre position contre l’infanticide. Plusieurs membres qui doivent être réélus l’année prochaine dans certains des districts les plus compétitifs du pays n’ont même pas signé. Il n’y a aucune raison que la protection des nouveau-nés soit une question amèrement partisane. Chaque électeur doit contacter ses législateurs, et s’ils ne peuvent pas tracer une ligne claire sur l’infanticide, ils n’appartiennent pas au Congrès.

Les démocrates pro-avortement Biden montrent leurs vraies couleurs radicales. Le mouvement pro-vie doit travailler sans relâche pour éduquer les électeurs et veiller à ce qu’il y ait des conséquences politiques.

Marjorie Dannenfelser est présidente du groupe national pro-vie Susan B. Anthony List et auteure de Life is Winning: Inside the Fight for Unborn Children and their Mothers.

