Xavier Woods de la WWE se fait exploser par ‘Gravy Laser’ dans l’absurde ‘Attack of the Show!’ Moment

Xavier Woods est peut-être le roi de l’anneau en titre de la WWE, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être assommé de sauce. La superstar de la WWE est récemment apparue dans Attack of the Show de G4TV ! qui a récemment fait son retour après une interruption de huit ans. Woods a participé à un jeu appelé « Sketchy VR » et cela l’a amené à être touché par les émissions de Gravy Laser. Creed a partagé une vidéo de lui frappé avec le Gravy Laser sur Twitter et a déclaré qu’il allait désormais « s’envoler pour San Antonio en sentant la sauce… »

Woods est l’un des nombreux co-animateurs de Attack of the Show !, qui a été créé pour la première fois en 2005. Il a découvert la dernière série de coupes de la WWE lors de son apparition dans l’émission fin novembre, et une vidéo de sa réaction est devenue virale. « Ça craint mec », a déclaré Woods à Ariel Helwani en faisant de la presse à Survivor Series, par Cageside Seats. C’est nul, parce que ces gens sont mes amis, et certains d’entre eux n’ont même pas eu la chance d’avoir un match à la télé, tu vois ?

Je vais maintenant voler à San Antonio sentant la sauce….. https://t.co/psujTt3StV – Austin Creed – Pax Unplugged – King of The Ring (@AustinCreedWins) 3 décembre 2021

« Donc, ça craint toujours d’entendre cette nouvelle. Et j’ai vu ça [the G4 clip] flottant aussi, quelqu’un me l’a envoyé, et je – légitime – j’avais juste besoin de prendre une seconde. Parce que je savais qu’il nous restait encore une heure de diffusion en direct. C’est mon travail, je dois faire mon travail. Mais je dois aussi surveiller mes amis, m’assurer que les gens vont bien. Et je n’essaie pas de dire : ‘Moi ! Moi!’ C’est juste — évidemment, ça arrive. C’est un travail, ça arrive partout. Mais ça ne rend pas les choses moins difficiles quand vous ne travaillez plus avec vos amis. »

Woods fait partie de la WWE depuis 2010 mais a fait ses débuts dans la liste principale en 2013. Woods a reçu un énorme coup de pouce en 2014 lorsqu’il s’est associé à Kofi Kingston et Big E pour former The New Day. Dans le cadre du New Day, Woods a remporté le Raw Tag Team Championship à quatre reprises et le SmackDown Tag Team Championship à 7 reprises.

Xavier Woods découvrir les dernières sorties de la WWE en direct sur G4 est déchirant uuuuuuuu pic.twitter.com/X4YRmrJBwP – Louis Dangoor (@TheLouisDangoor) 19 novembre 2021

Contrairement à Kingston et Big E, Woods n’a jamais remporté de championnat majeur en simple à la WWE. Cependant, Woods a remporté le King of the Ring en octobre, faisant de lui la 22e personne de l’histoire de la WWE à remporter le King of the Ring Tournament. Certaines des autres superstars légendaires de la WWE à remporter le titre King of the Ring sont Booker T, Edge, Stone Cold Steve Austin et Bret « The Hitman » Hart.