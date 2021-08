Xavier Woods dit qu’il veut un jeu WWE de style révélateur

Xavier Woods dit qu’il aimerait voir un jeu de la WWE qui prendrait le format de narration de style Telltale. Le membre de New Day est apparu sur le Ringer Wrestling Show et a déclaré qu’il aimerait voir la WWE faire plus de jeux qui sortent du jeu de lutte standard.

“J’aime quand ils prennent des personnages de catch et les mettent dans différents scénarios”, a déclaré Woods (par Fightful). «Je ne comprends pas pourquoi nous n’avons pas de jeu vidéo Final Fantasy-esque qui n’a rien à voir avec la lutte, mais Samoa Joe est l’un des grands méchants et il est juste Samoa Joe, mais il est dans un monde fantastique et médiéval. Je veux pouvoir utiliser ces idées, pensées et personnalités dans différents mondes. Comment n’avons-nous pas notre version de The Notebook ? Laissez les gens se diversifier et créer. Les marées montantes soulèvent tous les navires.

Il a ajouté: «Mon rêve pour un jeu de catch de la WWE, ce sont les jeux WWE Telltale. Vous jouez l’histoire de quelqu’un, comme vous le feriez dans les jeux 2K ; disons que c’est l’histoire de Shelton Benjamin et que vous arrivez au match avec Shawn Michaels et le superkick. Vous pouvez soit saisir correctement la combinaison de boutons, il mange le superkick, est assommé et la vie se déroule comme elle l’a fait. Ou, nous obtenons l’histoire du genre : « Que se serait-il passé si Shelton avait gagné ce match ? Donc, vous avez mal saisi (l’entrée) et maintenant vous avez un tout nouveau “Qu’est-ce qui serait arrivé à Shelton Benjamin à ce moment-là?”

Les jeux Telltale utilisaient un format de sortie épisodique et racontaient des jeux narratifs construits autour de propriétés sous licence telles que Game of Thrones, Fables, The Walking Dead et Marvel’s Guardians of the Galaxy. La société a finalement fermé ses portes fin 2018.