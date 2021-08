Xavier Woods sur l’expansion au-delà du cercle carré. Plus : Aperçu de « SummerSlam ».

David et Kaz ouvrent le spectacle en discutant des commentaires de Roman Reigns sur CM Punk n’étant jamais aussi grand que John Cena ou The Rock (02:00). Ensuite, ils donnent leurs prédictions SummerSlam (17:00) tout en prévisualisant des matchs comme Sasha Banks contre Bianca Belair, Goldberg contre Bobby Lashley et RKBro contre AJ Styles et Omos. Plus tard, ils sont rejoints par 11 fois champion par équipe et hôte de Up Up Down Down Xavier Woods pour discuter de nouvelles idées de jeux vidéo de la WWE, de son match Raw contre Bobby Lashley, de la communauté Twitter de Black Wrestling, et plus encore (38:00) .

