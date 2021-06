Xbox, Bethesda Games Showcase à l’E3 2021 : de Starfield à Halo Infinite, toutes les annonces phares

Voici un aperçu des jeux qui arriveront sur Xbox cette année

Présentation des jeux Xbox et Bethesda 2021 : Microsoft Xbox a organisé dimanche la vitrine de l’E3, marquant sa première vitrine depuis que le géant de la technologie a finalisé l’acquisition de l’éditeur de jeux vidéo Bethesda en mars de cette année. La vitrine est très attendue parmi les joueurs, et Microsoft a en effet donné beaucoup à attendre. Des détails sur 30 titres ont été partagés au cours de la vitrine, et parmi ceux-ci, 27 devraient être inclus avec Xbox Game Pass, le service d’abonnement mensuel aux jeux de Microsoft qui comprend des jeux pour PC, des appareils mobiles basés sur Android ainsi que des consoles. Les jeux devraient être lancés sur Xbox Game Pass tous les mois jusqu’à la fin de l’année. De plus, Xbox Game Studios lance également cinq nouveaux titres cette saison des fêtes, parmi lesquels le très attendu Halo Infinite.

Les grands événements peuvent devenir occupés et chaotiques.​ Heureusement, c’est pourquoi les récapitulatifs existent : https://t.co/fdamDT6Jzh | #XboxBethesda pic.twitter.com/qpvMMzCY0P – Xbox (@Xbox) 13 juin 2021

Voici un aperçu des jeux qui arriveront sur Xbox cette année :

Forza Horizon 5 : Le jeu vidéo de course automobile se déroulant au Mexique devrait sortir le 9 novembre.

Halo infini : Suivant dans la série Halo, Halo Infinite est un jeu de tir à la première personne de 343 Industries.

Chute rouge : Un jeu de tir coopératif à la première personne, Redfall permettrait aux joueurs de jouer individuellement ou de faire équipe avec un maximum de trois amis pour tirer sur les vampires qui ont envahi la ville.

Starfield : Le jeu marque le premier nouvel univers annoncé par Bethesda Game Studios depuis 25 ans, et c’est un jeu de rôle se déroulant parmi les stars.

HEUREUX 2: Prévu pour être inclus avec Xbox Game Pass, le jeu, selon Microsoft, est un mélange de jeu de tir à la première personne, d’horreur et de simulation immersive.

Age of Empires IV : La nouvelle édition de la série de jeux de stratégie et de conquête en temps réel sortira le 28 octobre.

Retour 4 Sang : Un autre des jeux de tir à la première personne coopératifs, Back 4 Blood sera disponible sur Xbox Game Pass pour PC, cloud ainsi que console.

Simulateur de vol Microsoft : La dernière édition de la série de jeux de simulation de vol amateur, lancée il y a 38 ans, sortira le 27 juillet.

Enfers: Le jeu vidéo Dungeon crawler Hades, qui a été lancé en 2020 et est devenu très rapidement populaire, est introduit sur Xbox cette année.

Parmi nous: Le jeu multijoueur basé sur le travail d’équipe et la trahison, qui est un jeu en ligne depuis son lancement initial en 2018, sera introduit sur Xbox, y compris Xbox Game Pass.

Yakuza : Comme un dragon : Il s’agit d’un jeu de rôle solo, marquant la dernière version principale de la série Yakuza.

Lire aussi | Revue Microsoft Xbox Series S: Potentiellement génial

Contrebande: Le jeu a été créé par Avalanche Studios et a été décrit par Redmond comme « un paradis de contrebandier coopératif situé dans le monde fictif de Bayan des années 1970 ». Le jeu est disponible avec Xbox Game Pass.

Far Cry 6 : Le jeu tourne autour d’un soldat d’un groupe révolutionnaire essayant de faire tomber un dictateur fasciste et le régime oppressif qu’il dirige.

Psychonautes 2 : En tant que membre de l’organisation internationale d’espionnage psychique, le personnage du joueur doit empêcher une taupe de l’organisation de ramener un méchant psychique meurtrier. Le jeu sera lancé le 25 août de cette année.

Fondé: Le jeu de survie est mis à jour avec plusieurs « améliorations de la qualité de vie ».

Les mondes extérieurs 2: Développé par Obsidian Entertainment, le jeu est un jeu de simulation de rôle se déroulant dans l’espace et est le deuxième de la série The Outer Worlds.

Mer des voleurs : Basée sur la franchise populaire Pirates des Caraïbes de Disney, la dernière édition du jeu – Sea of ​​Thieves : A Pirate’s Life – est une histoire originale qui tourne autour du capitaine Jack Sparrow et de l’aventure de son équipage.

The Elder Scrolls en ligne: Le jeu de simulation en ligne multijoueur recevra une version “Console Enhanced” le 15 juin et ce sera une mise à jour gratuite du jeu de base pour les propriétaires d’ESO.

Fallout 76 : Le jeu de rôle devrait obtenir une nouvelle série de quêtes Steel Reign.

DOOM éternel : La nouvelle mise à jour de DOOM Eternal, comprenant des visuels améliorés et des performances accrues, devrait être lancée le 29 juin.

Champ de bataille 2042 : Le jeu vidéo de tir à la première personne publié par Electronic Arts devrait sortir le 22 octobre.

Diablo II : Ressuscité : Le jeu vidéo de rôle et d’action sortira le 23 septembre.

Un conte de peste : Requiem : Suivant dans l’histoire d’Amicia et de son frère Hugo, le jeu d’horreur de survie devrait sortir l’année prochaine.

Fêtards : Le jeu est un bagarreur compétitif multijoueur parmi les animaux, dans lequel les joueurs peuvent se battre avec ou contre leurs amis.

Douze minutes : Le jeu interactif en temps réel est un thriller où les joueurs devraient modifier leurs actions pour rompre la boucle du personnage revivre 12 minutes encore et encore.

L’Ascension : Un autre jeu de tir d’action, The Ascent se déroule dans un monde cyberpunk et peut être joué en solo ou en coopération avec des amis en ligne ou locaux.

Cœur atomique : Un jeu de simulation d’action se déroulant dans l’Union soviétique alternative de 1955 où Internet, les robots et les hologrammes existent déjà.

Somerville : Le jeu est un jeu d’aventure de science-fiction qui examine les « répercussions intimes d’un conflit à grande échelle ».

Remplacé : Le jeu de science-fiction tourne autour d’une intelligence artificielle piégée dans un corps humain contre sa volonté.

Broyeurs : Le jeu de snowboard oblige les joueurs à apprendre les astuces de l’activité pour pouvoir obtenir une entrée générique pour l’événement de snowboard de l’année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.