Xbox Boss n’est pas intéressé par Activision « Virtue Shaming »

En novembre, le directeur de Xbox, Phil Spencer, a déclaré au personnel qu’il « évaluait tous les aspects » de la relation de la division des jeux de Microsoft avec l’éditeur de Call of Duty Activision Blizzard à la suite d’un rapport explosif du Wall Street Journal sur les fautes professionnelles et les dissimulations au grand éditeur. Pressé d’expliquer ce que cela signifiait exactement dans une nouvelle interview aujourd’hui avec le New York Times, Spencer a déclaré qu’il n’était pas intéressé par la « honte de la vertu » d’une autre entreprise.

Spencer a écrit dans un e-mail de novembre aux équipes Xbox qu’il était « dérangé et profondément troublé par les événements et actions horribles » récemment mis en lumière dans le rapport du Wall Street Journal, un sentiment qu’il a réitéré aujourd’hui dans une interview avec la journaliste technique Kara Swisher à son sujet. podcast Sway.

« J’ai toujours de l’affection pour les personnes travaillant dans n’importe quelle équipe, mes propres équipes, d’autres équipes », a déclaré Spencer lorsqu’on lui a posé des questions sur le calcul continu d’Activision Blizzard avec des rapports de harcèlement sexuel et de discrimination généralisés. «Je pense que les gens devraient se sentir en sécurité et inclus dans n’importe quel lieu de travail dans lequel ils se trouvent. Je suis dans cette industrie depuis assez longtemps pour me sentir peut-être plus responsable de ce qui se passe dans l’espace du jeu vidéo. Et je suis attristé et écoeuré quand j’entends parler d’environnements de travail qui causent tant de détresse et de destruction des individus et des équipes.

Lorsque Swisher a demandé dans un suivi comment les rapports sur Activision Blizzard avaient changé le partenariat de longue date de Microsoft avec l’éditeur de jeux vidéo géant, Spencer a déclaré qu’il ne pouvait pas en parler publiquement.

« Nous avons changé la façon dont nous faisons certaines choses avec eux, et ils en sont conscients », a-t-il déclaré. « Mais moi aussi, il ne s’agit pas, pour nous en tant que Xbox, de faire honte à d’autres sociétés. L’histoire de Xbox n’est pas sans tache.

À titre d’exemple du passé problématique de Xbox, Spencer a fait référence à une fête GDC 2016 désormais tristement célèbre organisée par Microsoft et qui comprenait des femmes en tenue d’écolière dansant sur des plateformes. Spencer s’en est excusé à l’époque, et l’a fait à nouveau dans une interview avec Axios en novembre dernier. Deux anciens employés seniors de Xbox ont été mentionnés dans les rapports de l’année dernière sur une mauvaise conduite chez Activision Blizzard, mais Microsoft a jusqu’à présent refusé de les commenter.

Spencer a été interrogé à plusieurs reprises par Swisher sur les manières dont Xbox « punirait » Activision Blizzard pour des incidents passés dans l’entreprise, mais il est resté vague :

Swisher : Je ne veux pas être impoli, mais qu’y a-t-il de mal à les punir pour ça ? Comme, nous ne voulons pas faire affaire avec vous à moins que vous n’ayez nettoyé. Maintenant, encore une fois, ces problèmes étaient également de retour il y a plusieurs années, mais sous la même direction, Bobby Kotick, qui est le PDG de longue date d’Activision. Spencer: Je pense qu’en termes d’interactions avec d’autres entreprises, les choses que nous choisissons de faire avec notre marque et notre plateforme, en coordination ou non avec d’autres entreprises, sont l’avenue par laquelle nous devons avoir un impact. Je dirais qu’en ce qui concerne les personnes qui occupent des postes de direction dans d’autres entreprises, il ne nous appartient évidemment pas de juger qui sont les PDG. Comme, les PDG sont choisis par les actionnaires et les conseils d’administration. Chez Xbox, je sais de qui je suis responsable ici en termes d’activité et d’exploitation. Ce sont mes équipes ici, ma chaîne de management. Et c’est la chose sur laquelle nous continuons de nous concentrer, c’est d’essayer de grandir. Et qu’il s’agisse de partager, encore une fois, les expériences que nous avons avec d’autres partenaires, si nous pouvons les aider dans leur propre cheminement ou sur les choses qui se passent dans nos propres équipes.

À la suite de l’enquête du Wall Street Journal de novembre dernier, des milliers d’employés d’Activision Blizzard ont appelé à la démission du PDG Bobby Kotick. Un groupe de travailleurs appelé ABK Workers Alliance a annoncé peu de temps après qu’il distribuait des cartes syndicales à ses membres, tandis qu’un groupe plus restreint de développeurs s’est officiellement mis en grève après l’annonce de licenciements au studio Call of Duty: Warzone Raven Software.