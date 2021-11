Xbox Boss «perturbé» par ce qui se passe chez Activision Blizzard, reconsidérant sa relation

Photo : Christian Petersen (.)

Le chef de Xbox, Phil Spencer, a envoyé un e-mail au personnel appelant la dernière vague d’allégations concernant Activision Blizzard profondément troublante, comme signalé pour la première fois par Bloomberg et confirmé à Kotaku par Microsoft PR. Spencer rejoint une liste croissante de développeurs, d’actionnaires et de dirigeants de l’industrie du jeu qui dénoncent les abus signalés par l’un des plus grands éditeurs de jeux au monde.

« Ce type de comportement n’a pas sa place dans notre industrie », a écrit Spencer dans l’e-mail, selon Bloomberg, affirmant qu’il était « dérangé et profondément troublé » par les événements et les actions mis en lumière dans un rapport explosif du Wall Street Journal plus tôt. cette semaine. L’exécutif de Xbox a également déclaré que le fabricant de la console apporterait des « ajustements proactifs continus » à sa relation avec Activision Blizzard, mais n’est apparemment pas entré dans les détails.

Ces remarques font suite à un grand procès en Californie en juillet alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés provenant des créateurs d’Overwatch et de la série annuelle Call of Duty. Le rapport le plus récent du Wall Street Journal a fait apparaître de nouvelles allégations de mauvais traitements infligés aux femmes, notamment par le PDG Bobby Kotick. Il aurait dit à un assistant par messagerie vocale en 2006 qu’il la ferait tuer et est intervenu pour empêcher qu’un autre cadre ne soit licencié de l’entreprise pour harcèlement sexuel en 2018.

La nouvelle a depuis conduit au moins un groupe d’actionnaires à demander la démission de Kotick, ainsi qu’à susciter un nouvel examen de la part des propres employés du PDG. Après avoir organisé un débrayage cette semaine, de nombreux acteurs de l’industrie du jeu ont commencé à demander la démission du chef de longue date de l’entreprise. Jeudi, plus de 1 000 employés d’Activision Blizzard ont annoncé qu’ils avaient signé une pétition appelant à la même chose. En novembre, le patron de PlayStation, Jim Ryan, a dénoncé les actions d’Activision Blizzard dans son propre e-mail adressé au personnel.

La critique de Spencer est particulièrement notable, cependant, car certains des hommes au centre des allégations d’abus sur le lieu de travail étaient d’anciens vice-présidents Xbox. Ben Kilgore, que Bloomberg avait précédemment signalé comme étant le chef du « groupe le plus notoire de buveurs sexistes » chez Blizzard alors qu’il y était directeur de la technologie, travaillait auparavant avec Spencer chez Xbox en tant que vice-président de l’activité de divertissement interactif de Microsoft lors du lancement du Xbox One.

G/O Media peut toucher une commission

Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine que Kilgore avait été licencié de Blizzard en 2018 après plusieurs rapports de harcèlement sexuel et omis de divulguer une relation avec une employée de niveau inférieur.

Vice a également rapporté que Derek Ingalls, ancien directeur de l’information chez Blizzard, a fait une blague peu de temps après le licenciement de Kilgore, disant que les gens ne devraient pas dormir avec leurs assistants, mais que s’ils le faisaient, ils ne devraient pas s’arrêter. Ingalls, qui a passé plus d’une décennie chez Microsoft, a également été accusé de favoriser une atmosphère de travail toxique au sein du département des opérations Live.

Capture d’écran : Twitter / Kotaku

Un autre ancien vice-président Xbox de longue date travaille toujours chez Blizzard et a également fait l’actualité cette semaine : Mike Ybarra. Il a terminé son mandat chez Microsoft en tant que vice-président de Game Pass, rejoignant Blizzard en 2019. Plus tôt cette année, après qu’Activision Blizzard ait évincé des employés au centre du procès en Californie, Ybarra a été nommé codirecteur avec Jen Oneal. Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine qu’Oneal, un employé de longue date d’Activision, n’était pas payé autant qu’Ybarra. Selon un rapport ultérieur d’IGN, Ybarra a déclaré au personnel que lui et Oneal avaient demandé une indemnisation égale, mais Activision Blizzard n’a accepté le changement qu’après qu’Oneal a décidé de démissionner.

Plus tôt cette semaine, Spencer, qui a été franc depuis sa prise de fonction à la tête de Xbox pour rendre les jeux vidéo plus accueillants pour tout le monde, a également réfléchi à une fête sexiste Xbox organisée à GDC en 2016. L’événement de réseautage comprenait des femmes en uniforme d’écolière dansant sur poteaux.

« Est-ce quelque chose que je regrette dans notre parcours en tant que Xbox ? Absolument », a-t-il déclaré à Axios dans une interview. «Est-ce que je pense que nous sommes mieux sortis de cette expérience que nous n’y allions? Oui, en tant qu’équipe, nous avons en quelque sorte dit que ces choses ne nous définiraient pas. »

Microsoft a refusé de commenter lorsque Kotaku lui a demandé si une faute de Kilgore ou d’Ingalls avait déjà été signalée en interne dans l’entreprise, ou si elle ouvrirait sa propre enquête à la lumière des récentes allégations d’Activision Blizzard.

« Personnellement, j’ai des valeurs fortes pour un environnement accueillant et inclusif pour tous nos employés chez Xbox », a déclaré Spencer à Kotaku dans un communiqué. « Ce n’est pas une destination mais un voyage sur lequel nous serons toujours. Les dirigeants de Xbox et de Microsoft soutiennent nos équipes et les soutiennent dans la création d’un environnement plus sûr pour tous.