Xbox by Gucci est la console la plus en vogue, mais son prix attire encore plus l’attention que son design | Jeux

Il est courant que les fabricants de consoles s’associent à d’autres marques pour lancer des versions exclusives de leurs consoles. Voici la nouvelle Gucci Xbox Series X…

La mode et jeux vidéo fusionner dans ce nouvelle série xbox x qui est mis en vente le 17 novembre.

Le nouveau Xbox par Gucci n’aura que une édition limitée de 100 unités, Au prix de… 7 000 euros.

Pour cet argent, vous vous attendriez à ce qu’il ait une puce supplémentaire pour le rendre plus puissant, ou une fonctionnalité inhabituelle. Mais non. C’est la même console Xbox Series x (Analyse après un an d’utilisation) qui coûte 499 euros, mais avec les logos et un design Gucci, qui automatiquement multiplier le prix par 14. C’est ça la mode, non ?

Comme on le voit, la console a Monogramme Gucci découpé au laser, une évolution du design du diamant Gucci, original des années 1930.

Appliqué à la Xbox, il devient un jeu de mots : Les lettres GG représentent les initiales de Guccio gucci, mais ici ils se réfèrent aussi à l’expression Bon jeu ou Bien joué.

Cela a aussi deux manettes sans fil Xbox exclusives avec des rayures bleues et rouges Inspiré du site Web de l’entreprise.

La Gucci Xbox Series X Il est livré avec une mallette, une mallette de transport rigide à rayures bleues et rouges pour évoquer des pièces de bagages vintage faisant référence aux origines de l’entreprise, selon le site Web du produit.

Il comprend également un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, durée non spécifiée et DLC de jeu avec contenu Gucci.

Comme nous l’avons mentionné, ils ne seront mis en vente que 100 unités de cette Gucci Xbox Series X, le 17 novembre, au prix de 7 000 euros en Europe, et 10 000 $ aux États-Unis.

Il peut être acheté directement sur le site Web ou dans six magasins Gucci à travers le monde, aucun en Espagne.

Ongle Gucci Xbox Series X qu’il n’est pas fait pour jouer, mais comme un objet de collection. Il s’écoule certainement en quelques secondes.