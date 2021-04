Xbox Cloud Gaming arrive enfin sur iPhone et iPad mardi – .

Microsoft lancera officiellement son service Xbox Cloud Gaming (également connu sous le nom de xCloud) sur iOS et Windows 10 PC à partir du mardi 20 avril. La société a initialement révélé qu’elle apporterait le jeu en nuage à plus de plates-formes via des navigateurs Web à la fin de l’année dernière, et cette semaine, le premier groupe de membres Xbox Game Pass Ultimate recevra une invitation à commencer à tester la version bêta limitée de Xbox Cloud Gaming sur leur iPhone, iPad ou PC.

Ceux qui reçoivent une invitation pourront accéder au service sur xbox.com/play à l’aide des navigateurs Edge, Chrome ou Safari. Microsoft indique que plus de 100 titres Xbox Game Pass seront disponibles dans le cadre du service au début du test bêta. Bien que certains jeux nécessitent des contrôleurs Bluetooth ou USB pour jouer, plus de 50 titres ont reçu des commandes tactiles personnalisées conçues pour les joueurs sur téléphones et tablettes. Le hic, c’est que malheureusement, nous n’avons aucune idée de la disponibilité de la version bêta de Microsoft.

«La version bêta limitée est notre temps pour tester et apprendre; nous enverrons plus d’invitations sur une base continue aux joueurs dans les 22 pays pris en charge, évaluerons les commentaires, continuerons à améliorer l’expérience et ajouterons la prise en charge de plus d’appareils », a déclaré Catherine Gluckstein, directrice du projet xCloud. «Notre plan est d’itérer rapidement et de s’ouvrir à tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate dans les mois à venir afin que davantage de personnes aient la possibilité de jouer à la Xbox d’une toute nouvelle manière.»

Microsoft avait déjà prévu de lancer une application de jeu en nuage sur l’App Store pour les utilisateurs iOS, mais les règles strictes d’Apple en faisaient un non-démarreur. Au lieu de cela, Microsoft a investi ses ressources dans la création d’une version du service pour les navigateurs Web, ouvrant Xbox Cloud Gaming à pratiquement n’importe qui avec un appareil connecté.

Dans un article de blog fascinant, le fondateur et PDG de Rainway, Andrew Sampson, explique comment son entreprise et sa technologie ont aidé Microsoft à atteindre son objectif de proposer Xbox Cloud Gaming à tout le monde:

Nous ne sommes pas étrangers aux restrictions strictes mises en place par Apple concernant la diffusion en continu de jeux sur l’App Store, mais pour Microsoft, cela a été un coup dur pour la capacité de leur service à devenir le véritable «Netflix pour les jeux vidéo». Ce surnom ne concerne pas seulement la capacité de diffuser des jeux; il s’agit plutôt de la possibilité pour les consommateurs de s’engager et de jouer à des jeux de bureau et de console traditionnels sur tout appareil de leur choix. Avec des milliards de clients potentiels dans l’impossibilité d’accéder à leur service, ils se sont tournés vers nous pour trouver une solution. En tant que tel, nous avons coupé le nœud gordien proverbial avec le SDK Rainway. Notre solution n’apporte pas seulement Xbox Cloud Gaming à Safari sur les appareils macOS, iPad OS et iOS. Il l’amène également aux navigateurs Web modernes sous Windows, Chrome OS et même Linux. Pas d’extensions, pas de plugins et surtout pas de téléchargements. Notre SDK gère toutes les présentations multimédias multiplateformes complexes, les entrées et l’interopérabilité des navigateurs afin que les ingénieurs de Microsoft puissent se concentrer sur la création d’une expérience utilisateur de produit fantastique. En revanche, l’équipe d’ingénieurs de Rainway gère la logistique pour s’assurer que les flux sont fluides et, comme certains l’ont décrit, rendre le gameplay «indiscernable du natif».

On ne sait pas combien de personnes seront incluses dans la première série de tests bêta, mais dans les prochains jours, les gens joueront à des jeux Xbox sur le cloud sur iPhone, iPad, PC Windows 10 et Chromebooks.

