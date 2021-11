Xbox Cloud Gaming désormais disponible sur consoles

La plupart des 100+ titres actuellement disponibles sur Xbox Game Pass, mais pas tous, sont compatibles avec Cloud Gaming. Les jeux disponibles sont signalés par une icône de nuage dans le coin inférieur droit de la carte de titre. (Photo de Thomas Wilde)

Dans le cadre de la lenteur des grandes annonces Xbox cette semaine, Microsoft a déclaré mercredi que son service Cloud Gaming était désormais disponible sur les consoles Xbox One et Series X|S dans 25 régions, dont les États-Unis.

Microsoft avait précédemment annoncé que le Cloud Gaming arriverait sur consoles à un moment donné cette année, mais n’avait pas proposé de date précise.

La nouvelle fonctionnalité permet aux abonnés Game Pass Ultimate de jouer à un assortiment de jeux directement à partir des serveurs cloud de Microsoft sans avoir besoin de télécharger ou d’installer quoi que ce soit. Les jeux compatibles avec le cloud – qui semblent être la plupart, mais pas tous, de la gamme Game Pass actuelle – sont étiquetés dans l’application avec une icône de cloud.

Les propriétaires de Xbox doivent noter que le service peut ne pas être immédiatement disponible au démarrage de la console sans l’installation d’une nouvelle mise à jour système de 650 Mo. J’ai constaté que ma série X ne démarrait pas automatiquement la mise à jour au lancement et je devais la déclencher manuellement via le menu Paramètres. Si vous êtes abonné à Game Pass Ultimate et que vous ne voyez aucune option Cloud Gaming, vous êtes peut-être dans le même bateau. Une fois que cela est trié, cependant, les jeux compatibles ont un nouveau bouton Play dans leur écran d’installation.

En tant qu’effet secondaire utile pour les fans de Xbox qui n’ont pas encore pu sécuriser une série X|S, Cloud Gaming permet aux propriétaires de Xbox One de jouer à des exclusivités de génération actuelle compatibles avec le cloud, telles que The Medium et Recompile, sur leur ancien matériel. à des résolutions complètes de qualité X|S. D’autres exclusivités Xbox devraient rejoindre la liste de Cloud Gaming au début de 2022, y compris le Microsoft Flight Simulator 2021.

L’autre avantage du Cloud Gaming pour un service comme le Xbox Game Pass est l’aspect « essayer avant d’acheter ». Sous le système précédent, vous deviez toujours télécharger des fichiers locaux pour jouer à des titres sur Game Pass, mais Cloud Gaming vous permet de vous lancer dans un nouveau jeu en moins d’une minute.

Pour jouer à des jeux Game Pass à partir du cloud, recherchez le bouton Jouer dans l’interface utilisateur d’installation. (Photo : Thomas Wilde)

Il y a une immédiateté dans le processus qui aide vraiment le but visé par le Game Pass en tant que ce que la vice-présidente de Xbox Sarah Bond appelle un « moteur de découverte » ; vous pouvez surfer dans et hors des jeux en quelques secondes. Si le Game Pass standard est un restaurant, Cloud Gaming en fait un buffet à volonté.

L’inconvénient, comme pour toute autre initiative de jeu basée sur le cloud, est qu’il s’agit d’un énorme consommateur de bande passante. Même si vous rétablissez délibérément la qualité de votre flux à 1080p ou moins, toute utilisation prolongée de Xbox Cloud Gaming vous écrasera directement dans toutes les limites de données que vous pourriez avoir. Si vous travaillez à partir d’un service Internet résidentiel, instable ou sans fil, Cloud Gaming est n’importe où, d’inutile à activement nuisible.

Cette même consommation de bande passante fait également de Cloud Gaming une option peu fiable pour les jeux avec des fonctionnalités toujours en ligne, tels que Outriders ou State of Decay 2. Vous pouvez toujours y jouer, mais d’après mon expérience, le décalage sera probablement un facteur.

Le déploiement de Cloud Gaming sur les consoles Xbox complète une gamme d’appareils compatibles comprenant iOS, Android et les navigateurs Web. Selon Catherine Gluckstein, responsable produit de Microsoft, Xbox Cloud Gaming est désormais disponible pour plus d’un milliard d’appareils dans le monde.