Xbox Cloud Gaming obtient une nouvelle fonctionnalité Clarity Boost – mais uniquement dans Microsoft Edge

Si vous n’avez jamais été un peu impressionné par la qualité de l’image lorsque vous diffusez un jeu, Xbox pourrait avoir ce qu’il vous faut avec sa nouvelle annonce Augmentation de la clarté fonctionnalité qui promet d’améliorer la netteté des titres exécutés sur Jeu en nuage flux dans le Microsoft Edge navigateur.

Dans un nouvel article sur le blog Xbox, Microsoft a noté que Clarity Boost utilise « un ensemble d’améliorations de la mise à l’échelle côté client » qui utilisent un peu plus de puissance de traitement de votre côté via le navigateur Edge pour améliorer la qualité globale de l’image.

Si vous souhaitez tester vous-même cette nouvelle fonctionnalité, voici ce que vous devez faire :

Téléchargez Microsoft Edge Canary. Pour confirmer que vous êtes dans Microsoft Edge Canary, accédez à edge://settings/help pour vous assurer que vous utilisez la version 96.0.1033.0 ou une version ultérieure. Pour activer Clarity Boost, rendez-vous sur www.xbox.com/play, connectez-vous et démarrez une partie. Ouvrez le menu plus d’actions (…). Sélectionnez l’option Activer Clarity Boost.

Si cela fonctionne, cela pourrait compenser certaines plaintes de longue date concernant les jeux en nuage (c’est-à-dire que la qualité du flux est au mieux variable) et nous pourrions même finir par voir d’autres entreprises comme Google ou Nvidia adopter la technologie – ou essayer de – pour leur propre compte. services de streaming de jeux.

Un essai rapide sur mon PC constate une nette amélioration de la qualité lorsque la fonction est activée, bien que ce ne soit pas une panacée – il y a encore des preuves d’artefacts graphiques. Mais c’est le jour et la nuit par rapport à ce que c’est sans le Boost activé.

En septembre, nous avons vu Microsoft autoriser les Xbox Insiders à diffuser des jeux en nuage sur leurs consoles, ainsi qu’à déployer la prise en charge de Xbox Cloud Gaming et de la lecture à distance sur les PC Windows 10. La philosophie actuelle de l’entreprise est d’éliminer toutes les barrières pour jouer et de mettre les jeux entre les mains du plus grand nombre – et cela se voit vraiment.