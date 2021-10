Xbox collabore à un action-RPG sur le thème du Wu-Tang – rapport

Selon des initiés de l’industrie, Xbox travaille avec Divertissement Lion en laiton créer un Clan Wu-Tang jeu à thème qui porte actuellement le surnom de ‘Shaolin‘.

Selon Windows Central – avec une vérification supplémentaire fournie par le journaliste Jeff Grub – Xbox travaillerait avec le développeur Brass Lion Entertainment sur un RPG à la troisième personne avec une coopération à quatre joueurs et un accent sur le combat au corps à corps.

« La campagne est prévue pour durer quelques dizaines d’heures, avec une fin de partie riche composée de baisses de contenu saisonnier et d’autres mises à jour », explique WindowsCentral. « Vous pourrez obtenir du butin, des armes, de l’équipement, etc., à la fois dans les donjons procéduraux de fin de partie et dans des événements plus personnalisés. »

Wu-Tang Clan, le groupe, serait en charge de la création de la bande originale du jeu. Mais en ce qui concerne plus d’informations sur le jeu, il n’y a pas beaucoup d’informations là-bas.

Selon un tweet du cofondateur de Brass Lion, Manveer Heir, plus tôt cette année, le développeur a travaillé sur « un action-RPG non annoncé avec une esthétique d’anime dope ». Cela concorderait donc – théoriquement – ​​avec les rapports qui circulent en ce moment.

Le studio a été fondé par Bryna Dabby Smith (qui a aidé à développer Sleeping Dogs) et Rashad Redic (qui a travaillé sur Skyrim et Fallout). Heir lui-même a travaillé sur Mass Effect.

Bien qu’aucune information officielle n’ait été révélée sur Shaolin – ou quel que soit son nom définitif – une offre d’emploi sur la page de recrutement Brass Lion indique que le studio travaille sur un jeu ciblant « la prochaine génération de consoles et de PC ». Un autre note qu’il est créé à l’aide d’Unreal Engine 4 (merci, NME).

Au moment de la rédaction, il ne s’agit que de rapports – ni Brass Lion Entertainment ni Microsoft n’ont confirmé les informations répertoriées dans les rapports de Grubb ou de WindowsCentral.