Xbox continue de danser autour de l’exclusivité évidente d’Elder Scrolls VI

Image : Bethesda

Lorsque le très attendu RPG de science-fiction en monde ouvert Starfield sortira l’année prochaine, il ne sortira pas sur PS4 ou PS5. C’est un fait qui semblait évident lorsque Microsoft a annoncé le rachat de l’éditeur Bethesda il y a plus d’un an dans le cadre d’un accord révolutionnaire de 7,5 milliards de dollars, mais il n’a fallu que quelques mois à l’équipe Xbox pour l’admettre. Maintenant, il fait la même danse avec The Elder Scrolls VI.

La suite encore lointaine de Bethesda à Skyrim ne sera pas non plus sur les consoles de Sony, un fait que le patron de Xbox, Phil Spencer, a évité de confirmer explicitement dans une nouvelle interview avec le britannique GQ. « Il a été confirmé que Starfield de l’année prochaine, sans doute le plus gros jeu de 2022, sera uniquement Xbox et PC », a écrit le magazine. « Spencer dit qu’il voit la même chose pour The Elder Scrolls VI. »

Spencer a ensuite dit beaucoup de mots qui n’étaient pas « exclusifs ».

« Il ne s’agit pas de punir une autre plate-forme, comme je crois fondamentalement que toutes les plates-formes peuvent continuer à se développer », a-t-il déclaré à British GQ. « Mais pour être sur Xbox, je veux que nous puissions apporter le package complet complet de ce que nous avons. Et ce serait vrai quand je pense à Elder Scrolls VI. Ce serait vrai quand je pense à l’une de nos franchises.

Rien de tout cela ne veut rien dire. C’est juste une cuillerée de babillage marketing pour faire baisser le médicament. Microsoft a dépensé une fortune pour acquérir certaines des plus grandes séries de jeux à succès et les studios derrière elles, car il voulait les rendre exclusifs. C’est ce que font les entreprises. Insomniac fabrique-t-il toujours des jeux Xbox ? Non ce n’est pas. Sony a dépensé 229 millions de dollars pour s’assurer que cela ne se produise pas.

Les fans restent tellement incrédules que Microsoft pourrait faire cela à Fallout, Wolfenstein et Doom, cependant, qu’ils continuent à espérer que la porte multiplateforme ne leur a pas déjà été fermée au visage. Et vous avez donc Spencer qui dit des choses comme « Nous prendrons d’autres consoles au cas par cas » et « quelques nouveaux titres à l’avenir qui seront exclusifs aux joueurs Xbox et PC. »

Image : Bethesda

Peu de temps après l’annonce de l’accord, Spencer a livré cette longue non-réponse au rédacteur en chef de l’époque de Kotaku, Stephen Totilo :

Cet accord n’a pas été fait pour retirer des jeux à une autre base de joueurs comme ça. Nulle part dans la documentation que nous avons rassemblée, il n’y avait : « Comment empêcher les autres joueurs de jouer à ces jeux ? Nous voulons que plus de personnes puissent jouer à des jeux, pas moins de personnes puissent aller jouer à des jeux. Mais je dirai aussi dans le modèle – je réponds juste directement à la question que vous aviez – quand je pense à l’endroit où les gens vont jouer et au nombre d’appareils que nous avions, et nous avons xCloud et PC et Game Pass et notre base de consoles, je n’ai pas besoin d’aller expédier ces jeux sur une autre plate-forme que les plates-formes que nous prenons en charge afin de faire en sorte que l’accord fonctionne pour nous. Quoi que cela signifie.

TL; DR : Fallout 5 ne sortira pas sur PS6.

Mais parce que Spencer ne peut pas dire cela sans risquer la colère des fans de longue date et des seigneurs des mèmes de guerre sur console, il doit faire passer le mouvement comme autre chose qu’une déception pour des millions de personnes qui ont acheté la mauvaise boîte. En octobre 2020, c’était : « Cet accord n’a pas été conclu pour retirer des jeux à une autre base de joueurs. » Cette semaine, c’était « Il ne s’agit pas de punir une autre plateforme ».

De quoi d’autre pourrait-il s’agir ? C’est tout l’intérêt des écosystèmes cloisonnés comme les consoles de jeux vidéo et les smartphones. Ils existent pour percevoir des loyers sur les personnes qui ont trop investi pour partir, en partie parce que les jeux sont si chers à fabriquer. C’est l’une des rares façons dont les entreprises ont compris comment faire fonctionner les mathématiques (au moins pour leurs actionnaires).

Il est possible qu’il existe un monde dans lequel quelque chose qui devient exclusif finisse par être positif pour la majorité des joueurs. Il est difficile de voir l’argent dans Arkane faire Dishonored 3. C’est moins difficile quand il pourrait devenir un produit d’appel sur un service d’abonnement comme Game Pass, et je veux vraiment Dishonored 3. Mais si cela se produit, vous pouvez parier la ferme qu’il a gagnée ne sera pas sur la prochaine PlayStation. Parce que Microsoft veut que vous lui donniez votre argent à la place de Sony, quitte à vous priver de The Elder Scrolls VI.