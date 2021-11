Xbox Creator partage un beau message avant le 20e anniversaire en remerciant les fans pour leur soutien

Seamus Blackley, le père de la Xbox qui est maintenant mieux connu pour la cuisson du pain ancien, a partagé un message avant le 20e anniversaire de la Xbox.

Postant sur Twitter, Blackley a déclaré que l’équipe qui a aidé à concevoir et à sortir la Xbox ne devait qu’environ 40% du crédit pour le succès de la console. « Les vraies personnes qui ont fait le succès de la Xbox sont les joueurs et les fans. Vous les gars », a déclaré Blackley. « Sans le soutien des gens qui ont pris le risque d’acheter la chose, ça n’aurait jamais pu réussir. »

« Et acheter une Xbox et être un fan de Xbox – convaincre votre mère, votre petit ami, votre petite amie que c’était bien d’avoir une Xbox, d’avoir une console de la société qui a fabriqué Excel, était un gros problème », a-t-il ajouté. « Surtout en 2000. Ce n’était pas évident. C’était quelque chose, vous savez, qui demandait un certain courage intestinal pour être un fan de Xbox. Et j’apprécie vraiment cela. Le mérite vous appartient. Alors merci. »

Blackley a également récemment présenté ses excuses au PDG d’AMD pour le passage de dernière minute aux processeurs Intel pour la Xbox d’origine. « J’étais là sur scène pour l’annonce, avec [Bill Gates], et ils étaient là, au premier rang, l’air si triste », a-t-il déclaré à propos des ingénieurs d’AMD dans la pièce. « Je ne l’oublierai jamais. Ils avaient tellement aidé avec les prototypes. Des prototypes qui exécutaient littéralement les démos d’annonce de lancement SUR AMD HARDWARE. Je me sentais comme un tel âne. »

Microsoft a abandonné AMD au profit d’Intel en raison de « pure politique », a déclaré Blackley dans un autre tweet.

Blackley a partagé beaucoup d’histoires ces derniers temps. Il a également récemment révélé que le groupe Blink 182 l’avait encouragé à boire une bouteille de champagne entière lors d’une soirée Xbox il y a de nombreuses années.

La Xbox originale est sortie le 15 novembre 2001, donc son 20e anniversaire exact arrive très bientôt. Microsoft marque l’occasion avec un livestream sur le thème de l’anniversaire et avec le lancement de plusieurs produits. Pour célébrer Halo, qui fête également ses 20 ans cette année, Microsoft lance une Xbox Series X personnalisée de marque Halo Infinite, ainsi qu’une manette Xbox translucide et un casque en édition spéciale.

Le livestream Xbox du 20e anniversaire n’aura aucune nouvelle annonce de jeu, mais l’événement sera un « regard spécial sur 20 ans de Xbox », a déclaré Microsoft.

Blackley est maintenant le PDG de Pacific Light & Hologram, une « startup technologique en mode furtif ».