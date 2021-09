Xbox décroche le parrainage de l’équipe d’Angleterre de football

La marque Xbox de Microsoft est devenue le partenaire de jeu officiel des équipes de football d’Angleterre.

Le partenariat verra la marque Big M’s apparaître sur les équipes masculines et féminines, l’équipe eLions eSports et le stade de Wembley.

Xbox déploie également une campagne intitulée Firm déploie « Quand tout le monde joue, nous gagnons tous », dont le but est de créer une atmosphère plus accueillante et inclusive – pour tous les genres, ethnies, sexualité, religion ou âge – au sein de la scène du football ensemble avec l’Association de football (FA).

« Chez Xbox, nous nous efforçons d’éliminer les barrières et de permettre aux gens de découvrir le plaisir de jouer : des millions de personnes dans le monde trouvent un terrain d’entente et se connectent en jouant à des jeux, comme ils le font avec le football », a déclaré Marcos Waltenberg, directeur des partenariats mondiaux de Xbox.

« Dans la FA, nous voyons une organisation formidable qui a la même motivation et la même ambition de responsabiliser les gens que nous le faisons chez Xbox. Grâce à notre partenariat, nous visons à apporter davantage de valeur aux équipes de football d’Angleterre et à alimenter les rêves des joueurs et des fans du monde entier. »

La directrice commerciale et marketing de FA, Kathryn Swarbrick, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Xbox, une marque qui s’aligne sur les valeurs de la FA. Le jeu est aimé et adopté par les fans du monde entier, et nous voyons ce partenariat comme une opportunité de faire passer cette relation au niveau supérieur pour tous ceux qui sont liés au football anglais.

« Lorsque tout le monde joue, nous gagnons tous » est un message qui sonne vrai de ce que nous nous efforçons d’accomplir à la FA et nous espérons que nos équipes nationales inspirantes peuvent apporter une grande valeur à Xbox.

“En tant qu’organisation à but non lucratif, les partenariats commerciaux sont essentiels pour nous permettre de continuer à investir des millions dans tous les niveaux du jeu, nous remercions donc Xbox pour ce soutien.”

