Xbox est désormais le partenaire de jeu officiel du football anglais

Microsoft a conclu un accord pour devenir le partenaire de jeu officiel des équipes nationales de football d’Angleterre. L’accord pluriannuel, dont les termes n’ont pas été divulgués, fait de Xbox le partenaire officiel des équipes masculines et féminines d’Angleterre, avec l’équipe eLions eSports et le stade de Wembley lui-même.

De plus, Microsoft a déclaré dans un communiqué de presse qu’il travaillait avec la Football Association sur une “campagne de jeu populaire” pour aider à créer “des expériences passionnantes pour les fans de football et de jeux à travers le pays”.

La première étape du partenariat de Microsoft avec la FA démarre avec un nouveau message de marque, “Quand tout le monde joue, nous gagnons tous”. Microsoft et la FA ont déclaré avoir une “vision partagée de l’inclusivité en jeu” dans les deux mondes numériques et dans la vie réelle. Ce message est particulièrement remarquable suite à la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro lorsque plusieurs membres du club ont reçu des messages de haine horribles et inquiétants.

“Chez Xbox, nous nous efforçons d’éliminer les barrières et de permettre aux gens de découvrir la joie de jouer : des millions de personnes dans le monde trouvent un terrain d’entente et se connectent en jouant à des jeux, comme ils le font avec le football”, a déclaré Marcos Waltenberg, responsable des partenariats mondiaux Xbox. “Dans la FA, nous voyons une organisation formidable qui a la même motivation et la même ambition de responsabiliser les gens que nous le faisons chez Xbox. Grâce à notre partenariat, nous visons à apporter plus de valeur aux équipes de football d’Angleterre et à alimenter les rêves des joueurs et des fans du monde entier.”

La directrice marketing de la FA, Kathryn Swarbrick, a déclaré : « Le jeu est aimé et adopté par les fans du monde entier, et nous voyons ce partenariat comme une opportunité de faire passer cette relation au niveau supérieur pour tous ceux qui sont liés au football anglais. All Win’ est un message qui sonne vrai de ce que nous nous efforçons d’accomplir à la FA et nous espérons que nos équipes nationales inspirantes pourront apporter une grande valeur à Xbox.”

Ce n’est pas la première fois que Microsoft parraine un club de football/soccer, car la société Xbox avait auparavant un accord avec les Seattle Sounders de la MLS pour en être le sponsor maillot. Cependant, cet accord a pris fin en 2019.

Dans d’autres nouvelles Xbox, la société a exhorté ses fans à se faire vacciner alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter aux États-Unis et dans le monde. Microsoft se dirige vers la saison des vacances avec Forza Horizon 5 et Halo Infinite ouvrant la voie à sa gamme propriétaire.