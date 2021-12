Xbox et Adidas dévoilent la dernière sneaker de leur collaboration pour leur 20e anniversaire

Pour célébrer les 20 ans de la Xbox, Microsoft s’est associé à Adidas pour créer une nouvelle ligne de baskets inspirée de l’histoire de la console. Depuis le premier dévoilement du partenariat en octobre, Adidas a sorti deux paires de baskets en édition limitée disponibles à l’achat. Aujourd’hui, la marque de sport complète sa collection avec sa troisième et dernière sneaker : l’Adidas Forum Tech Boost, la toute première sneaker Xbox disponible à l’achat dans le monde.

Boosts technologiques du forum Adidas

Inspiré de la Xbox Series X, le nouveau Forum Tech Boosts présente une silhouette « audacieuse » avec « des touches de vert néon et des détails technologiques ». Parmi ces détails figurent l’intérieur des chaussures, qui comporte un filet noir contre une doublure verte et est destiné à rappeler au porteur les évents de la Xbox Series X. Les baskets incluent également le logo sphère Xbox moderne, basé sur le bouton d’alimentation de la console et la manette sans fil Xbox Elite. Enfin et surtout, les baskets ont également un talon translucide et vert, qui provient directement de la manette sans fil Xbox 20th Anniversary en édition spéciale.

« Nous voulions créer une chaussure qui cimente un moment dans le temps, mais qui semble également intemporelle », a écrit Xbox dans son article de blog officiel. « C’est une chaussure qui est destinée à être jouée, destinée à être portée et destinée à être appréciée par notre communauté – une chaussure qui est toujours jouée et jamais jouée. »

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez acheter les Adidas Forum Tech Boosts sur le site officiel d’Adidas ainsi que dans divers magasins partenaires dans le monde entier – une première pour la collaboration. Les baskets sont actuellement cotées à 140 $ USD, ce qui en fait la paire la moins chère à sortir du partenariat.