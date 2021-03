Xbox et Twitch organiseront une vitrine indépendante la semaine prochaine le 26 mars

Par Stephany Nunneley, Jeudi 18 mars 2021 à 19h17 GMT

La semaine prochaine, Microsoft et Twitch feront équipe pour héberger un Vitrine indépendante avec plus de 25 jeux.

Pendant l’Indie Showcase, vous pouvez vous attendre à des nouvelles, des annonces de nouveaux jeux, des bandes-annonces et un gameplay de la part de développeurs et d’éditeurs tels que DrinkBox Studios, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers, etc.

Vous pouvez également vous attendre à des apparitions de Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One, une mise à jour sur STALKER 2 et bien d’autres.

Il y aura également des annonces sur les titres indépendants à venir sur Xbox et Xbox Game Pass.

Twitch Streamers animera la vitrine et mènera des interviews avec les développeurs, répondra aux questions des fans et «peut-être même abandonnera certains codes de jeu».

Il aura lieu le vendredi 26 mars prochain à 9h PDT, 12h EDT, 16h Royaume-Uni, 17h CEST par ici.