Xbox Exec : Veuillez ne pas nommer votre enfant « Game Pass »

Xbox Game Pass est très populaire, et certains pensent que les services d’abonnement comme celui-ci prendront le dessus et domineront les jeux de la même manière que ce qui s’est passé dans le monde de la musique, de la télévision et des films. Malgré la croyance de Microsoft dans le Game Pass comme son arme secrète et son principal moteur de croissance à l’avenir, l’entreprise ne veut pas que vous deveniez trop sauvage pour le service.

Lors d’une diffusion en direct à la Gamescom vendredi, le directeur du marketing Xbox, Aaron Greenberg, a déclaré qu’il déconseille de nommer votre enfant “Game Pass”.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Présentation complète de Halo Infinite | Gamescom ONL 2021

“Je demande également à ce que personne ne nomme son bébé Game Pass”, a déclaré Greenberg.

Ce n’était pas un commentaire totalement spontané et aléatoire. Greenberg a offert ses sages conseils après que l’autre invité de l’interview, Pete Hines de Bethesda, ait partagé l’histoire d’une femme qui a accouché lors d’une présentation de Skyrim à QuakeCon en 2011. L’un des intervieweurs a plaisanté en disant que la famille aurait peut-être nommé leur bébé Dovahkiin. . Cela ne s’est pas réellement produit, mais Hines a déclaré que quelqu’un avait en fait nommé légalement leur enfant Dovahkiin, et il a tenu sa promesse de donner à la famille des jeux Bethesda gratuits à vie.

En ce qui concerne le nom d’un enfant “Game Pass”, l’un des enquêteurs a déclaré que nommer un bébé “Game Pass” pourrait même ne pas être possible en raison des règles du pays concernant les noms d’enfant. Dans tous les cas, c’est probablement une bonne idée de ne pas nommer votre enfant d’après un service de streaming.

Le Game Pass est généralement considéré comme un très bon rapport qualité-prix que les gens aiment beaucoup. Il permet aux gens de goûter à de nombreux jeux qu’ils auraient autrement manqués ou ignorés. Microsoft pousse très fort Game Pass car la société se concentre sur la croissance des abonnés plutôt que sur la vente de consoles.

Hines a déclaré dans l’interview que l’acquisition de Bethesda par Microsoft est une bonne chose dans l’ensemble pour Bethesda car elle permet à ses jeux d’atteindre potentiellement encore plus de personnes grâce au Game Pass. “Honnêtement, nous voulons toujours que le plus de personnes possible jouent aux jeux créés par nos développeurs”, a-t-il déclaré. “Quand vous le mettez dans Game Pass, et que vous voyez un jeu comme Prey ou Dishonored ou Wolfenstein, ou Quake, les gens reviennent et jouent beaucoup à ce genre de choses. Ce n’est pas seulement 30 [Bethesda] jeux, mais la plupart d’entre eux sont terribles. Il y a tellement de gagnants du prix du jeu de l’année dans ce que nous avons ajouté au Game Pass. C’est remarquable, non seulement par la quantité, mais par la qualité.”

Le dernier grand ajout au Game Pass était Psychonauts 2 de Double Fine, sorti le 25 août. Plus tard dans l’année, Forza Horizon 5 et Halo Infinite viendront également au Game Pass.