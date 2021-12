Xbox Game Pass ajoute maintenant des jeux gratuits surprise

Photo : Xbox / Kotaku / Amy Sussman (.)

Le Xbox Game Pass est lentement devenu l’une des meilleures offres de jeux vidéo, offrant aux joueurs une grande bibliothèque de titres nouveaux et anciens sur PC et Xbox à un prix assez décent. Et maintenant, Microsoft a commencé à lancer des jeux surprises, comme Generation Zero et Townscaper, sans annonce ni teaser, ce qui crée des surprises agréables lors de la vérification de ce qui est sur Game Pass chaque semaine. (Spoilers ! -N.D.E.)

Hier, Microsoft a annoncé tous les nouveaux jeux à venir sur Xbox Game Pass en décembre. C’est une bonne liste, avec quelques gros jeux et bangers, y compris Halo Infinite et Stardew Valley. Pourtant, si vous vous connectez au Game Pass aujourd’hui, vous remarquerez que le charmant constructeur de villes Townscaper, qui ne faisait pas partie de cette liste de décembre, est également disponible pour jouer via le service. C’est encore un autre exemple de Microsoft se faufilant dans un jeu surprise dans son service d’abonnement populaire.

Cela s’est produit il y a quelques jours à peine avec Generation Zero, un jeu de tir à la première personne axé sur la survie sorti pour la première fois en 2019. Il est apparu sur Game Pass le 30 novembre, sans annonce ni teaser de la part de Xbox ou de Microsoft. Finalement, la société a fait savoir aux gens que le jeu faisait partie de sa bibliothèque Game Pass, mais son apparence était une véritable surprise à l’époque.

Townscaper a suivi un itinéraire similaire, apparaissant sur Game Pass aujourd’hui sans annonce officielle de Microsoft à l’avance. Je ne me plains certainement pas ! Townscaper est une surprise de décembre parfaitement confortable.

Je ne sais pas pourquoi Microsoft commence à introduire des jeux sur Game Pass. Peut-être que les développeurs ou les éditeurs derrière ces jeux ne respectent pas les délais, donc ils se glissent après un grand déploiement de presse. Ou peut-être demandent-ils la publication secrète, espérant que les sites et les joueurs en parlent en ligne, attirant ainsi plus d’attention sur ses jeux. (Heureusement, nous ne tomberons jamais dans le piège d’une astuce aussi évidente.)

Personnellement, je suis un grand fan de trouver de nouveaux jeux gratuits lorsque je démarre Game Pass sur ma Xbox ou mon PC. Je le consulte régulièrement maintenant, à la fois pour rattraper son retard sur les petits jeux que j’ai ratés, et pour voir si papa Xbox a glissé un petit cadeau supplémentaire pour moi (et les millions d’abonnés Game Pass.) En 2021, les surprises préservées sont assez rares. Les films sont divulgués et annoncés des années avant leur sortie, les événements de jeu sont extraits des données des semaines à l’avance, et la plupart des autres choses sont taquinées à l’infini avant de finalement sortir. Les vraies surprises, même infimes comme un petit jeu apparaissant sur Game Pass sans avertissement, sont un régal. Je suis donc content d’avoir quelques jeux supplémentaires chaque mois. Continuez comme ça, Xbox.