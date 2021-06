Xbox Game Pass améliore considérablement la valeur du stock MSFT

in

Pour les investisseurs à long terme, Microsoft (NASDAQ :MSFT) est le cadeau qui continue à donner. Des générations d’acteurs du marché ont acheté et détenu des actions MSFT pour bénéficier de la croissance constante et relativement peu risquée de la société.

Source : NYCStock / Shutterstock.com

Je ne vais pas prétendre que les actions de Microsoft sont ultra bon marché. Comme nous le verrons, le cours de son action s’est beaucoup apprécié.

D’un autre côté, peut-être que les actions ne sont pas extrêmement chères. Tant que Microsoft continuera à faire ses preuves en tant que leader technologique, le prix de l’action MSFT pourrait être justifié.

Et pour les amateurs de jeux, vous devriez être heureux de savoir que Microsoft va tout faire avec des mises à jour majeures, y compris une expansion mondiale de son service d’abonnement centré sur les joueurs.

Un examen plus approfondi des actions MSFT

L’action MSFT a connu une montée incessante au cours des 12 derniers mois. De toute évidence, la pandémie de Covid-19 n’a pas pu empêcher définitivement les taureaux de foncer.

De juin 2020 à juin 2021, les actions de Microsoft sont passées de 190 $ à plus de 250 $. Chaque baisse à court terme en cours de route a été suivie d’une reprise rapide et décisive.

De plus, même avec ces gains impressionnants, l’action MSFT a été relativement peu risquée. En effet, le bêta mensuel de 0,79 de l’action sur cinq ans indique qu’elle n’est pas particulièrement volatile.

De plus, Microsoft a un rendement de dividende annuel à terme de 0,87%. D’accord, ce n’est donc pas un gain élevé, mais c’est un bon bonus pour les investisseurs patients à long terme.

Parlons maintenant de l’évaluation. La mesure que j’aime utiliser est le ratio cours/bénéfice sur 12 mois, qui pour l’action MSFT est de 35,14.

Ce n’est pas très bas, mais ce n’est pas non plus extrêmement élevé.

Les investisseurs axés sur la valeur peuvent choisir d’attendre en marge que le cours de l’action (et donc le ratio P/E) baisse. Cependant, il y a de fortes chances que cette stratégie leur fasse manquer de futurs bénéfices.

L’importance du Xbox Game Pass

Il est probablement préférable de conserver le stock MSFT et de surveiller les mises à jour passionnantes de Microsoft.

À cette fin, le contributeur d’InvestorPlace, Nick Clarkson, a fait état de nouvelles annonces et mises à jour concernant le segment des jeux vidéo de Microsoft.

Certaines personnes pourraient considérer Microsoft comme un développeur de navigateurs Internet innovants ou comme une puissante entreprise de cloud computing.

Ce sont deux descriptions valides. Mais pour la communauté des joueurs, Microsoft est surtout connu comme la société qui fabrique la console de jeux vidéo Xbox.

Pourtant, il ne s’agit pas seulement de la console, car les propriétaires de Xbox ont accès au Xbox Game Pass, un service d’abonnement qui permet aux joueurs d’accéder à des centaines de jeux moyennant un abonnement mensuel.

L’importance du Xbox Game Pass ne peut tout simplement pas être surestimée. Selon le site officiel de Xbox, les membres du service d’abonnement jouent 30 % de genres de jeux en plus et 40 % de jeux en plus.

De plus, plus de 90 % des membres du service ont déclaré avoir joué à un jeu qu’ils n’auraient pas essayé sans Game Pass.

Jouer pour gagner

Un certain nombre de mises à jour montrent clairement que Microsoft est prêt à faire passer l’expérience de jeu au niveau supérieur à l’échelle mondiale.

D’une part, le cloud gaming via Xbox Game Pass Ultimate sera disponible en Australie, au Brésil, au Mexique et au Japon plus tard cette année.

En outre, la société a déclaré qu’elle “travaille avec des fabricants mondiaux de téléviseurs pour intégrer l’expérience Xbox directement dans les téléviseurs connectés à Internet sans qu’aucun matériel supplémentaire ne soit requis, à l’exception d’un contrôleur”.

Cela, en soi, représente une innovation importante dans le monde du jeu. En plus de cela, Xbox construit ses propres appareils de streaming pour les jeux en nuage qui permettront aux utilisateurs sans moniteurs de profiter de Xbox avec n’importe quel téléviseur ou moniteur.

Comme si cela ne suffisait pas, Xbox prendrait des mesures pour rendre ses jeux facilement accessibles à divers utilisateurs de navigateurs :

« Dans les prochaines semaines, le cloud gaming sur navigateur s’ouvrira à tous les membres Xbox Game Pass Ultimate. Avec la prise en charge d’Edge, Chrome et Safari, les joueurs seront à un clic de jouer sur presque tous les appareils.

La ligne de fond

Comme l’a dit le PDG de Microsoft, Satya Nadella, Microsoft « est à fond sur les jeux ».

Ce n’est pas que des discours, car la société étend son service d’abonnement aux jeux à l’échelle mondiale tout en rendant l’expérience des utilisateurs plus riche et plus pratique.

Et si vous êtes préoccupé par la valorisation des actions MSFT, c’est compréhensible. Mais il pourrait y avoir un coût d’opportunité énorme si vous restez sur la touche trop longtemps.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.