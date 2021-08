Xbox Game Pass Août 2021 Titres à télécharger : Hades, Skate 3

Capture d’écran : Rockstar

Après seulement quatre mois, Grand Theft Auto V est retiré de la liste Xbox Game Pass, le service de jeux à la demande de Microsoft. Mais ses grosses chaussures sont remplies par de gros frappeurs, dont le seul et unique Hadès. Voici tout ce qui arrivera sur Xbox Game Pass dans les semaines à venir.

5 août

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console, PC)Dodgeball Academia (Cloud, Console, PC)Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console, PC)Lumines Remastered (Cloud, Console, PC)Skate (Console, via EA Play)Skate 3 (Cloud)Starmancer, aperçu du jeu (PC)

12 août

Art du Rallye (Cloud, Console, PC)

13 août

Hadès (Cloud, Console, PC)

Comme toujours avec Game Pass, les gros ajouts signifient de grands départs. Encore une fois, Grand Theft Auto V, un jeu de 40 heures qui vient d’être ajouté à la bibliothèque de jeux en avril, ne sera plus disponible sur le cloud ou sur console après le 8 août. Et les éléments suivants quitteront le service le 15 août :

Ape Out (PC)Crossing Souls (PC)Darksiders Genesis (Cloud, Console, PC)Don’t Starve (Cloud, Console, PC)Final Fantasy VII (Console, PC)Train Sim World 2020 (Cloud, Console, PC)

Le départ soudain de Grand Theft Auto V suit une tendance pour les jeux de Rockstar. L’année dernière, Red Dead Redemption 2 n’a passé que quatre mois sur le service, ce qui est peut-être assez de temps pour que les joueurs puissants parcourent le tout, mais pas assez pour que les gens ordinaires sondent tous les recoins de son monde tentaculaire. Il en va de même ici pour GTAV. Cela dit, je suppose que tous ceux qui le voulaient ont déjà joué à ces jeux à mort.

Mais, bon, cela signifie simplement plus de temps pour jouer à plus de jeux. Personnellement, je suis impatient de découvrir Curse of the Dead Gods, un roguelike soigné qui est sur mon radar depuis un certain temps. De plus, il comporte apparemment un lien Dead Cells. On ne peut pas avoir assez de cellules mortes.

Pourtant, tout sur le registre pâlit dans l’ombre olympienne projetée par Hadès. J’ai joué au roguelike ridiculement divertissant de Supergiant sur mon Switch, principalement sur ordinateur de poche. Et maintenant, dans quelques jours, il sera disponible en 4K 60 ips sur ma Xbox Series X ? Au revoir, août. Vous étiez amusant pendant que vous duriez.

