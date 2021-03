Xbox Game Pass permettra à Arkane de « rester créatif »

Le développeur de Prey, Dishonored et Deathloop, Arkane, estime que le service d’abonnement Game Pass de Microsoft permettra au studio de continuer à créer des titres.

C’est selon le directeur de Deathloop Over d’Arkane Lyon, Dinga Bakaba, qui a déclaré à Press Start qu’un certain nombre de ses titres sont déjà arrivés sur la plateforme à volonté et ont suscité beaucoup d’enthousiasme.

Les titres d’Arkane faisaient partie de ceux de Bethesda qui sont arrivés sur Xbox Game Pass début mars après l’approbation par Microsoft de l’acquisition de ZeniMax Media. Le directeur de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré que l’accord visait à sécuriser un contenu exclusif pour son service d’abonnement.

«Le fait de pouvoir faire partie de l’écosystème Xbox Game Pass rend les choses un peu différentes pour nous, car nous pouvons occuper un espace dans ce service, et nous continuerons à créer le type de jeux que nous créons et à les rendre bien», Bakaba expliqué.

« Si vous avez regardé sur les réseaux sociaux, vous verrez que des jeux comme Prey et Dishonored 1 et 2 arrivent sur Xbox Game Pass, beaucoup de gens disent que vous devez jouer à ces jeux et que vous n’avez aucune excuse pour ne pas le faire. cela a été très encourageant.

«C’est un service qui nous permettra de rester créatifs et d’avoir le public et de construire cette relation au fil du temps et c’est vraiment excitant.»

Microsoft a annoncé en septembre 2020 son intention d’acheter la société mère Bethesda ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars. La société est également apparemment l’une des organisations en discussion avec la plate-forme de chat Discord pour une acquisition d’une valeur au nord de 10 milliards de dollars.

