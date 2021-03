Xbox Game Pass pour Android propose désormais des titres rétrocompatibles comme Morrowind et plus

L’une des meilleures valeurs du jeu vient de s’améliorer. Les membres Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais accéder à 16 jeux Xbox et Xbox 360 d’origine sur leurs téléphones et tablettes Android via Xbox Game Pass pour Android, et d’autres jeux seront bientôt disponibles.

Les propriétaires de Xbox connaissent déjà la valeur du Xbox Game Pass. Avec Xbox Game Pass Ultimate, vous bénéficiez des avantages de Xbox Live Gold, de plus de 100 jeux sur console, PC et appareils Android, ainsi que d’un abonnement EA Play.

Voici la liste de tous les jeux rétrocompatibles actuellement disponibles:

Banjo-Kazooie Banjo-Tooie Double Dragon Neon Fable II Fallout: New Vegas Gears of War 2 Gears of War 3 Gears of War: Judgment Jetpac Refueled (commandes tactiles activées) Kameo Perfect Dark Perfect Dark Zero The Elder Scrolls III: Morrowind The Elder Scrolls IV: Oblivion Viva Piñata (commandes tactiles activées) Viva Piñata: Trouble in Paradise (commandes tactiles activées)

Les commandes de l’écran tactile ont été activées pour Viva Pinata, Viva Pinata: Trouble in Paradise et Jetpac Refueled. Si vous avez déjà joué à l’un de ces jeux, vous pourrez apporter des sauvegardes passées avec vous grâce au cloud.

L’arrière-catalogue de jeux disponibles sur Xbox Game Pass pour Android est déjà énorme, grâce à l’acquisition récente de Zenimax par Microsoft, mais il s’agit toujours de puiser dans certains classiques plus anciens. Assurez-vous de prendre l’un des contrôleurs de jeu pour votre appareil Android pour tirer le meilleur parti de votre temps de jeu.

