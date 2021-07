Xbox Game Pass sera bientôt jouable nativement depuis Android TV | Jeux

Il est possible que dans Android TV, il soit possible de jouer à des jeux vidéo qui incluent le Xbox Game Pass. Les dernières rumeurs suggèrent que l’application Microsoft arriverait pour offrir aux utilisateurs la possibilité d’accéder directement aux titres du Game Pass.

Les jeux Xbox pourraient être jouables directement depuis Android TV sous peu. Les dernières rumeurs sur le Xbox Game Pass parlent d’une application pour le système d’exploitation Google créée pour les téléviseurs.

Et, est-ce que Android TV peut avoir un atout dans sa manche par rapport au reste des systèmes d’exploitation pour téléviseurs. Les plateformes de streaming de jeux vidéo ont commencé à prospérer grâce à la concurrence.

Ce qui a été trouvé, c’est que la dernière mise à jour de l’application Xbox Game Pass pour Android peut être installée dans Android TV. En apparaissant au sein du système d’exploitation du téléviseur, cela implique qu’il pourra être utilisé à l’avenir depuis l’interface du téléviseur.

L’élément différentiel cette fois est que, bien que l’application Xbox Game Pass soit compatible avec Android TV depuis sa création grâce aux avantages de Google, maintenant dans la nouvelle version, l’interface a été améliorée et son fonctionnement est bien meilleur.

Ce que Microsoft a fait avec la nouvelle application, c’est que lors de l’exécution du Xbox Game Pass, il n’est plus nécessaire d’installer un lanceur spécifique pour pouvoir cliquer sur l’application. La vérité est que l’actualité est assez intéressante pour ce qu’elle implique, plus pour ce qu’elle est aujourd’hui.

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services comme le Game Pass.

Le Xbox Game Pass est l’un des services les plus utilisés en matière d’abonnement aux jeux vidéo. Et, c’est ça, il a un catalogue des plus intéressants. Aussi en pouvant jouer sur un écran plus grand et, en principe, sur n’importe quel téléviseur avec Android TV, les possibilités augmentent.

Pour le moment, ni Google ni Microsoft n’ont donné plus d’informations à ce sujet en termes de rythme des mises à jour ou de l’avenir du Xbox Game Pass sur Android TV. Nous devrons attendre pour connaître en détail les plans de Mountain View et de Redmond.