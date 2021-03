Xbox Game Pass (xCloud) pour Android contre Google Stadia: Lequel devriez-vous acheter?

Jeux dans le cloud Microsoft

Microsoft apporte la chaleur avec la diffusion en continu sur le cloud Xbox Game Pass, offrant plus de 200 jeux et les avantages du Xbox Game Pass Ultimate. Profitez de centaines de jeux à la demande et multijoueurs en ligne avec Xbox Live Gold.

À partir de 15 $ / mois chez Microsoft

Avantages

Game Pass Ultimate inclut Xbox Live Gold et EA Play Meilleure valeur Disponible dans plus de régions Plus de jeux

Les inconvénients

Streaming non 4K plus cher Streaming limité aux téléphones Android au lancement

Google Stadia a été lancé sans une tonne de fonctionnalités, et il continue de rattraper ce qu’il a promis aux utilisateurs. Mais si vous cherchez un moyen de jouer à des jeux AAA en déplacement, cela vous conviendra parfaitement. Il est également disponible sur plus d’appareils.

Gratuit avec Stadia Base ou 10 $ / mois. avec Stadia Pro chez Google

Avantages

Diffusion 4K moins chère possible Disponible sur plus d’appareils

Les inconvénients

Moins de valeur Disponible dans moins de pays Moins de jeux Pas d’avantages Xbox Live Gold ou EA Play

Les services de diffusion en continu dans le cloud ouvrent la voie à l’avenir du jeu, même si le matériel dédié ne disparaîtra pas de sitôt. Avec de plus en plus d’entreprises créant leurs propres plates-formes de jeux en nuage, le marché sera bientôt inondé. Microsoft et Google sont deux des plus grands acteurs du marché, mais leurs services sont des mondes séparés l’un de l’autre.

Xbox Game Pass pour Android vs Stadia: quelle est la différence?

Alors que Google a créé son propre service de streaming de jeux dédié avec Stadia, Microsoft a intégré son service de streaming cloud dans son écosystème Xbox avec Xbox Game Pass Ultimate. Le jeu en nuage n’est désormais qu’un autre secteur vertical de ce que Game Pass Ultimate a à offrir à ses membres. Tirant parti du savoir-faire de Microsoft dans le domaine des jeux et de l’idéologie conviviale, le streaming cloud Xbox Game Pass surpasse Stadia à presque tous les égards.

Xbox Game Pass pour Android Google Stadia Prix 15 $ / mois Gratuit avec Stadia Base ou 10 $ / mois avec Stadia Pro Nombre de jeux Plus de 200 Environ 100 régions disponibles 22 14 Payer pour les jeux Non Oui Appareils compatibles Windows 10 PC, téléphones / tablettes Android Navigateurs Chrome, Chromecast Ultra, téléphones / tablettes Android Accès aux nouvelles versions Oui Oui Manettes prises en charge Xbox, PS4, Xbox tierce, PS4, Stadia, tierce Résolution 1080p Jusqu’à 4K (Stadia Pro) Multijoueur en ligne Oui Oui État Partager Non Oui Crowd Play Non Oui Jeux gratuits Oui Oui EA Play Oui Non Offres spéciales Premier mois 1 $ Essai gratuit d’un mois

Que signifient ces différences pour vous

Prix ​​et régions disponibles

Xbox Game Pass Ultimate est peut-être un peu plus cher que Stadia, mais c’est parce qu’il a beaucoup plus à offrir. Pour 15 $ par mois, vous bénéficiez de la diffusion en continu dans le cloud, de Xbox Live Gold et d’un accès à la demande à un catalogue de jeux avec des centaines de titres. Ce qui est encore mieux, c’est que vous n’avez pas besoin d’une Xbox Series X ou d’une Xbox Series S pour jouer à ces jeux. Beaucoup d’entre eux peuvent être téléchargés sur PC et diffusés sur votre appareil Android.

Google Stadia, en comparaison, propose une version gratuite et un abonnement Pro payant pour 10 $ par mois. Avec Stadia Pro, les joueurs bénéficient d’une prise en charge 4K, HDR et 5.1 Surround Sound, ainsi que d’une poignée de jeux gratuits chaque mois et de réductions exclusives.

Google Stadia ayant un niveau gratuit semble attrayant, mais vous devez également savoir que sur Stadia, vous devez payer pour les jeux auxquels vous jouez. Les jeux ne sont pas inclus dans les frais d’abonnement. Avec la diffusion en continu dans le cloud Xbox Game Pass sur Android, tous les jeux prenant en charge la diffusion en continu dans le service peuvent être joués gratuitement avec votre abonnement. Il n’est pas nécessaire de dépenser 60 $ supplémentaires en plus de vos paiements mensuels.

Source: Microsoft

En ce qui concerne la disponibilité régionale, le Xbox Game Pass est disponible dans 22 pays. Stadia n’est pris en charge que dans 14.

Pays du Xbox Game Pass:

Autriche Belgique Canada République tchèque Danemark Finlande France Allemagne Hongrie Irlande Italie Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Slovaquie Espagne Corée du Sud Suède Suisse Royaume-Uni États-Unis

Pays de Google Stadia:

Belgique Canada Danemark Finlande France Allemagne Irlande Italie Pays-Bas Norvège Espagne Suède Royaume-Uni États-Unis

Appareils compatibles

Source: Jennifer Locke / Android Central

Tant que votre appareil mobile exécute la version Android 6.0 ou supérieure et dispose de la version Bluetooth 4.0+, il prend en charge la diffusion en continu dans le cloud Xbox Game Pass. Vous ne pouvez pas diffuser des jeux Xbox Game Pass sur votre téléviseur et la prise en charge de la diffusion en continu sur PC Windows 10 sera disponible à une date ultérieure. La liste de Stadia est un peu plus compliquée que cela, mais elle est principalement disponible sur les appareils plus récents.

Appareils compatibles Google Stadia:

Téléviseur avec Chromecast Ultra PC avec navigateur Chrome Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL Samsung S8, S8 +, S8 Active, Note 8 Samsung S9, S9 +, Note 9 Samsung S10, S10 +, Note 10, Note 10+ Samsung S20, S20 +, S20 Ultra, S21, S21 + OnePlus 5, 6, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord OnePlus 5T, 6T, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G Asus ROG Phone , ROG Phone II, ROG Phone III Razer Phone, Razer Phone II

Bibliothèque de jeux, EA Play, jeux gratuits et plus

Source: Arts électroniques

Le streaming cloud Xbox Game Pass pour Android et Google Stadia ont tous deux des bibliothèques de jeux croissantes. Microsoft propose actuellement plus de 200 jeux à diffuser. Stadia en compte actuellement environ 100, et d’autres éléments seront ajoutés au fur et à mesure de leur sortie. Il est important de noter que ce ne sont que les jeux disponibles pour le streaming. Xbox Game Pass Ultimate dispose d’une bibliothèque de plusieurs centaines de jeux disponibles au téléchargement sur Xbox et PC, avec des exclusivités Xbox Game Studios lancées dans le service le jour de leur sortie.

Microsoft propose actuellement plus de 200 jeux à diffuser.

Microsoft s’est également associé à Electronic Arts pour intégrer son catalogue EA Play au Xbox Game Pass Ultimate. Cela signifie que les nouvelles versions de Star Wars Battlefront, Dragon Age, Mass Effect, Need for Speed, les jeux de sport et plus sont disponibles.

Avec Xbox Live Gold dans le cadre de Game Pass Ultimate, vous bénéficierez également de deux jeux gratuits chaque mois à télécharger sur votre console. Stadia propose également quelques jeux gratuits chaque mois. Dans les deux cas, vous perdrez l’accès à tous les jeux gratuits que vous avez échangés si vous perdez votre abonnement, mais vous les récupérerez une fois que vous vous serez réabonné.

Jeu de foule et partage d’état

Source: Android Central

State Share et Crowd Play sont deux fonctionnalités pour lesquelles Microsoft n’offre pas de service comparable.

Sur Stadia, State Share permet aux joueurs de partager un lien avec quelqu’un d’autre qui préserve le jeu lorsque le lien a été créé. La personne qui reçoit le lien peut alors entrer dans le jeu à ce moment précis.

Crowd Play est une fonctionnalité conviviale pour les streamers qui permet aux utilisateurs de rejoindre les jeux de leurs YouTubers préférés. Tout en regardant un YouTuber diffuser en direct un match, il devrait y avoir un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour faire la queue dans une ligne et jouer un match avec eux.

Ces fonctionnalités ne sont actuellement pas largement disponibles sur Google Stadia. State Share est limité à un certain nombre de jeux pour le moment, et Crowd Play est dans sa phase de test avec un petit nombre de testeurs à bord.

Contrôleurs compatibles

Source: Android Central

Google Stadia est compatible avec plus de contrôleurs, mais il y a un gros astérisque à côté de beaucoup d’entre eux, car certains contrôleurs ne sont pris en charge que via certaines méthodes de streaming. Par exemple, une manette Bluetooth Xbox One peut jouer à des jeux Stadia sur mobile et PC, mais pas sur votre téléviseur. Jusqu’à présent, le seul contrôleur qui fonctionne avec Stadia sur tous les appareils est le contrôleur Stadia de Google. Le PC est limité aux contrôleurs Xbox, aux contrôleurs PS4, au contrôleur Switch Pro, à la souris et au clavier. Tous sauf la souris et le clavier et Switch Pro peuvent être utilisés avec des appareils mobiles.

L’approche de Microsoft est beaucoup plus simple. Les contrôleurs Xbox One et PS4, ainsi que les contrôleurs tiers de marque officielle, prennent en charge le streaming Xbox Game Pass.

En bout de ligne

Pour la plupart des gens, Xbox Game Pass Ultimate est l’achat le plus intelligent car il offre plus de valeur pour votre argent. Faire partie de l’écosystème Xbox présente de nombreux avantages, en particulier compte tenu de l’expertise de Microsoft dans ce domaine. Google Stadia est bon et propose un niveau gratuit pour tous ceux qui ne cherchent pas à dépenser de l’argent tous les mois, mais vous devrez toujours acheter des jeux pour les diffuser via le service.

Streaming et plus

Xbox Game Pass pour Android

Microsoft a tellement à offrir ici

Le streaming Xbox Game Pass est disponible dans plus de pays, propose plus de jeux et offre plus d’avantages que Google Stadia. C’est un peu plus cher si vous le comparez à Stadia Pro, mais cela vaut bien le prix demandé.

Jouer rattraper

Google Stadia

Stadia a encore un long chemin à parcourir

Le niveau gratuit de Stadia est un excellent moyen de se lancer dans le streaming à faible coût, mais vous devrez acheter les jeux quoi qu’il arrive. Bien que Stadia Pro offre certains avantages comme les jeux gratuits et le streaming 4K, cela n’en vaut généralement pas la peine pour la plupart des gens.

