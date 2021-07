Xbox Game Pass (xCloud) sur Android : tout ce que vous devez savoir

Après des mois de tests, le Xbox Game Pass (xCloud) sur Android, également appelé Xbox Cloud Gaming, est sorti. Avec ce service de streaming qui n’est actuellement disponible que sur Android, les joueurs peuvent continuer à jouer à leurs jeux ou en démarrer de nouveaux sans jamais allumer leurs consoles Xbox ou PC. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le Xbox Game Pass (xCloud) sur Android ?

Xbox Game Pass (xCloud) sur Android, également appelé Xbox Cloud Gaming, est un service de streaming qui fait partie de Xbox Game Pass Ultimate. La progression est partagée via des sauvegardes dans le cloud sur votre compte, donc si vous démarrez un jeu en streaming, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté sur votre Xbox, ou vice-versa. Il est actuellement disponible dans 22 pays.

Xbox Game Pass (xCloud) sur Android Quelles sont les exigences ?

Xbox Game Pass (xCloud) sur Android fonctionne avec n’importe quel téléphone ou tablette Android doté d’au moins Android 6.0 et Bluetooth 4.0. Des tablettes comme la Samsung Galaxy Tab S5e font partie des meilleures tablettes pour Xbox Cloud Gaming, tandis que certains des meilleurs téléphones incluent le OnePlus 8 et le Galaxy S20 Ultra.

Vous aurez également besoin d’une manette compatible Bluetooth. La manette sans fil Xbox est la meilleure manette à utiliser, mais vous pouvez également utiliser une DualShock 4 ou une Razer Kishi si vous le souhaitez. Certains jeux tels que Minecraft Dungeons reçoivent des commandes tactiles, mais cette prise en charge se fait par titre.

Afin de vous assurer une expérience de streaming fluide, Xbox recommande une connexion Internet d’au moins 10 Mbps sur a et plus votre vitesse de téléchargement est élevée, meilleure sera votre expérience de jeu en streaming.

Xbox Game Pass (xCloud) pour Android fonctionne désormais sur le matériel Xbox Series X, ce qui signifie que vous pouvez diffuser la version de meilleure qualité de certains jeux. La qualité du streaming a également été améliorée et va désormais jusqu’à 1080p 60 FPS pour de meilleurs visuels et une latence plus faible, bien que cela dépende bien sûr du jeu exact en cours de streaming.

Xbox Game Pass (xCloud) sur Android De quelle application ai-je besoin ?

Vous voudrez récupérer l’application Xbox Game Pass sur le Google Play Store ou le Samsung Galaxy Store, selon vos préférences et le système d’exploitation que vous utilisez. À partir de là, vous vous inscrirez ou vous connecterez avec un compte Microsoft existant.

Notez que l’application Xbox Game Pass du Samsung Galaxy Store vous permet d’acheter et de gérer des jeux et des abonnements, contrairement à l’application du Google Play Store.

Alternativement, si vous utilisez un appareil Android autre qu’un téléphone ou une tablette, vous pouvez simplement accéder à Xbox.com/play et utiliser la version basée sur un navigateur de Xbox Cloud Gaming.

Xbox Game Pass (xCloud) sur Android Quels jeux sont disponibles ?

Il y a plus de 150 jeux disponibles en ce moment. De nombreux titres propriétaires et tiers tels que Halo: The Master Chief Collection, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps et NieR: Automata font partie des meilleurs jeux Xbox Game Pass (xCloud) pour Android qui peut être diffusé. D’autres jeux seront ajoutés dans les mois à venir, certains titres EA étant désormais disponibles de manière cohérente, EA Play ayant rejoint le Xbox Game Pass Ultimate en 2020.

Pour un aperçu de tout ce qui est disponible, vous pouvez consulter la liste de tous les jeux Xbox Game Pass (xCloud) pour Android disponibles dès maintenant.

