Xbox Games with Gold : fuites, prévisions et date de sortie d’octobre 2021

La date de sortie de la sélection Xbox Games with Gold d’octobre 2021 est proche et il y a un tas de fuites et de prédictions en ligne.

Vous avez encore le temps de profiter des offres de septembre fournies par le major Nelson. Warhammer Chaosbane et Samurai Showdown II sont disponibles jusqu’au 30 septembre, tandis que le demi-dieu casse-tête Mulaka est disponible gratuitement jusqu’au 15 octobre.

C’est une très bonne sélection, mais j’espère que les offres de Microsoft pour le mois d’Halloween seront encore meilleures.

Quelle est la date de sortie des Xbox Games with Gold en octobre 2021 ?

La date de sortie du prochain lot de Xbox Games with Gold est le 1er octobre 2021.

Il y a toujours quatre titres tout au long du mois, dont deux assez nouveaux et récents tandis que les deux autres datent de l’ère Xbox 360. L’un des titres modernes devrait être disponible pendant toute la saison de Hallow’s Eve, tandis que l’autre devrait être disponible le 16 et durer jusqu’à la mi-novembre.

Quant au moment où les titres seront révélés, il n’y a pas de date ni de modèle établi comme c’est le cas avec PS Now et PS Plus. Cependant, la programmation sera annoncée sur le compte Twitter du major Nelson avant le 1er octobre, et nous nous attendons à ce que cela se produise le 29 septembre.

Jeux Xbox avec Gold Octobre 2021

L’une des fuites supposées des jeux Xbox avec Gold d’octobre 2021 indique que Hitman 3 sera inclus dans la programmation.

Cette fuite présumée est une gracieuseté de l’utilisateur de Twitter Nils Ahrensmeier (via Gamerant). Leur tweet prétend partager les illustrations de Hitman 3 avec le logo Xbox Live Gold découvert à partir du serveur de Microsoft.

En supposant que cela soit vrai et précis, il semble probable que le jeu fera plutôt partie d’une future promotion Xbox Live Gold Free Play Days. Il n’est sorti qu’en janvier 2021, il est donc beaucoup trop récent pour être l’un des quatre jeux prévus pour octobre.

Prédictions

Nous prévoyons qu’il y aura quelques titres d’horreur pour la sélection Xbox Games with Gold d’octobre 2021.

Songs of Horror the Complete Edition n’est sorti sur les consoles Xbox qu’en mai 2021, il est donc peut-être trop récent pour être inclus. Cependant, la programmation d’octobre 2020 du major Nelson comprenait Maid of Sker et cela n’est sorti qu’en juillet 2020.

Si ce n’est pas Songs of Horror, nous pourrions peut-être obtenir de la porcelaine brisée remothered. C’est une expérience d’horreur qui est sortie l’année dernière, donc elle est sortie depuis un certain temps et ce n’est rien de particulièrement brillant.

Une autre suggestion est Bendy and the Ink Machine car il s’agit d’un jeu d’horreur plus spécialisé avec des visuels de dessins animés en noir et blanc à l’ancienne. Notre dernière prédiction est Outlast 2 car la première a été proposée en 2016 et parce que Trials sortira l’année prochaine.

