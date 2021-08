Xbox lance un mode nuit qui réduit la lumière de la manette et du bouton d’alimentation la nuit, et applique un filtre bleu | Jeux

Beaucoup de gens jouent à des jeux vidéo la nuit, même à l’aube, car c’est le seul moment où ils ont à jouer. Mais il faut prendre soin de ses yeux… et ne pas déranger les autres.

Aujourd’hui, presque tous les systèmes d’exploitation et applications ont Mode sombre, mais c’est différent de Mode nuit.

Le Mode sombre changez les arrière-plans blancs et les textes noirs de la plupart des fenêtres et applications pour les arrière-plans noirs et les textes blancs. Avec ce système, nos yeux reçoivent moins de luminosité et dans de nombreux écrans (principalement OLED), la batterie est économisée, car les pixels noirs sont éteints.

La console Xbox série x a longtemps eu le mode sombre, mais maintenant les initiés Xbox ont déjà accès à une version bêta du Mode nuit. Et c’est l’un des plus avancés et personnalisables que nous ayons vus, comme l’explique The Verge.

Le nouveau Mode Nuit Xbox charge automatiquement le mode sombre dans l’interface et nous donne également la possibilité de désactiver le HDR, ce qui nécessite une luminosité de 100 %.

Mais également Ce mode nuit diminue la luminosité de l’écran, et atténue la lumière de la manette et du bouton d’alimentation de la console. Également actif un filtre de lumière bleue afin que la luminosité de l’écran n’altère pas notre sommeil, lorsque nous nous endormons.

A partir d’un nouveau menu, nous pouvons non seulement activer ou désactiver toutes ces options selon nos goûts, mais également choisir la puissance des lumières susmentionnées, voire les éteindre complètement.

C’est une bonne option non seulement pour prendre soin de nos yeux ou de notre santé, mais aussi pour ne dérangez pas les autres personnes avec les lumières de la console, si nous jouons la nuit.

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services comme le Game Pass.

La Xbox Series X a commencé la course contre la PS5 loin derrière, alourdie par la peur des utilisateurs qui a provoqué l’échec du lancement de la Xbox One. Microsoft a réussi à réorienter la situation en prenant une série de décisions intelligentes.

La Xbox Series X est légèrement plus puissante que la PS5, les jeux multiplateformes fonctionnent donc mieux.

Il lance aussi de bons jeux exclusifs (ils sortent aussi sur PC), comme le spectaculaire Microsoft Flight Simulator (analyse et avis) ou le très attendu Psychonauts 2, qui sort dans quelques jours. Et leur service d’abonnement Xbox Game Pass s’avère être un énorme succès.