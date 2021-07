Xbox libère plus de nouveaux paramètres familiaux ⋆ 10z viral

Avec les microtransactions et une concentration croissante sur les qualités addictives, les jeunes joueurs peuvent avoir besoin d’une légère supervision lorsqu’ils jouent à leurs jeux préférés. L’application mobile Xbox Family Settings sur iOS et Android qui est arrivée en 2020 donne aux parents ou aux tuteurs un examen plus approfondi de ce que font les personnes sur le compte familial et maintenant il a quelques fonctionnalités supplémentaires comme l’approbation d’achat, les limites de dépenses et « Demander à acheter . “

La fonction « Demander pour acheter » est exactement ce à quoi cela ressemble. Le parent ou le tuteur peut recevoir une notification sur son application chaque fois que l’enfant veut acheter quelque chose pour lequel il n’a pas d’argent. Ils peuvent ajouter de l’argent sur le compte ou simplement le refuser catégoriquement. Les limites de dépenses et l’ajout d’argent directement sur le compte de l’enfant vont de pair avec cette nouvelle fonctionnalité. Ces limites de dépenses et la possibilité d’ajouter de l’argent semblent permettre d’ajouter un peu d’argent décent sur le compte et de le distribuer lentement lorsque cela est nécessaire ou gagné.

Les parents peuvent également désormais voir combien d’argent il reste sur le compte de l’enfant ainsi que l’historique de ses achats. Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour donner aux parents un meilleur aperçu de l’argent qui sort tout en permettant une meilleure communication. Microsoft l’a dit dans un article de blog, affirmant qu’il souhaitait que les familles « évitent toute surprise ou facture inattendue ».

Dans le même article, Microsoft a déclaré qu’il n’avait pas fini d’ajouter des fonctionnalités à l’application. Il a donné l’exemple de sa mise à jour de mai qui permet aux familles d’approuver et de personnaliser l’accès multijoueur.