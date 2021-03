Xbox Live est à nouveau en panne. Voici ce à quoi vous ne pouvez pas accéder

Après un énorme crash il y a deux semaines , Microsoft affirme que les utilisateurs signalent des problèmes avec la diffusion de jeux et les achats sur Xbox Live.

Le compte de support de Microsoft a reconnu les problèmes dans un tweet (intégré ci-dessous) et dit qu’il travaille sur une résolution du problème.

Nos équipes sont conscientes que certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés avec le streaming de jeux et les achats pour le moment. Sachez que nos équipes s’efforcent de résoudre les problèmes lorsque nous tweetons. Nous ne manquerons pas de publier les mises à jour ici dès qu’elles seront disponibles.15 mars 2021 En savoir plus

Alors, à quelles parties, exactement, ne pouvez-vous pas accéder? Eh bien, jusqu’à présent, il semble que certains utilisateurs ne puissent pas accéder au Xbox Game Pass et au Xbox Party Chat, tandis que d’autres ont des problèmes pour effectuer des achats sur le marché Xbox.

Ce premier bit est un peu décevant étant donné que Microsoft vient d’ajouter Fallout 4 et The Elder Scrolls V: Skyrim au Xbox Game Pass à la fin de la semaine dernière, tandis que l’incapacité de parler à des amis sur Xbox Live fera des tireurs de bataille royale comme Fortnite, PUBG et Call of Devoir: Warzone beaucoup plus difficile à jouer.

Selon le suivi de l’état Xbox Live de Microsoft, la grande majorité du service fonctionne normalement, mais cela indique un problème avec les codes d’échange – ce qui est lié aux problèmes avec le magasin Xbox que les autres utilisateurs rencontrent.

Les pannes mettent une pause sur le plaisir et les jeux

Xbox Live n’est pas le seul service Microsoft à rencontrer des problèmes cet après-midi – Microsoft Teams est également en panne, tout comme Office 365 et Azure.

Microsoft a affirmé que la panne était due à un problème concernant « un changement récent d’un système d’authentification » et a déclaré qu’un correctif est déjà en place mais a pris plus de temps que prévu.

D’après le son des choses, le service ne sera pas en panne beaucoup plus longtemps, mais cela pourrait signifier un après-midi de repos et de travail si Microsoft ne peut pas remettre ses systèmes en ligne.