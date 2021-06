Xbox Mini Fridge obtient une bande-annonce et une fenêtre de sortie ⋆ 10z viral

Enfin, la bande-annonce de l’E3 que nous attendions tous. Microsoft a officiellement dévoilé le Xbox Mini Fridge lors de sa vitrine E3 2021. Les utilisateurs qui veulent l’un de ces petits réfrigérateurs pourront en acheter un en vacances 2021. Microsoft n’a pas donné de date plus précise ni de prix général.

Comme on le voit dans la bande-annonce, le mini réfrigérateur Xbox ressemble à la console qui se trouve à côté de votre téléviseur, sauf qu’il est plus frais car c’est un réfrigérateur. Bien que les dimensions soient encore un mystère, le réfrigérateur devrait contenir au total 10 canettes de 12 onces environ; les étagères du bas et du milieu contiennent quatre canettes, tandis que l’étagère du haut contient deux canettes qui peuvent être couchées sur le côté. Il y a aussi un bel intérieur vert qui éclaire l’intérieur du réfrigérateur.

Comme mentionné dans la bande-annonce, c’est la “première fois dans l’histoire de la Xbox” qu’un mini-réfrigérateur Xbox sort. C’est aussi « le mini-réfrigérateur le plus puissant du monde ». En tant que tel, il n’y a pas de meilleure façon de stocker votre Mountain Dew Gamer Fuel. Microsoft a présenté une version de taille normale du réfrigérateur en 2020, mais les utilisateurs n’ont pas pu l’acheter.

Ce n’était que la cerise sur le gâteau de la vitrine des jeux Xbox et Bethesda. Une multitude de jeux et de dates de sortie ont été révélés, notamment Starfield, Forza Horizon 5, Les mondes extérieurs 2, Chute rouge, et plus.