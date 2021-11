Xbox ne veut rien avoir à faire avec les NFT « exploitatifs », déclare Phil Spencer

Xbox diriger Phil Spencer a clairement exprimé sa position sur les jetons non fongibles (ou NFT) dans l’espace des jeux vidéo – et il suffit de dire qu’il n’est pas convaincu par leur idée.

S’adressant à Stephen Totilo pour Axios, Spencer a noté qu’il se méfiait de la manière de plus en plus fébrile dont l’industrie aborde l’intégration NFT, suggérant que – contrairement à Ubisoft, par exemple – Microsoft ne poursuivra pas ce gadget de sitôt.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

« Ce que je dirais aujourd’hui sur NFT, c’est que je pense qu’il y a beaucoup de spéculations et d’expérimentations en cours, et que certains des créatifs que je vois aujourd’hui se sentent plus exploiteurs que sur le divertissement », a déclaré Spencer.

Mais cela signifie-t-il que Xbox ne proposera jamais une forme d’intégration NFT ? Probablement pas, non.

« Je ne pense pas que cela nécessite que chaque jeu NFT soit une exploitation », a poursuivi Spener. « Je pense juste que nous sommes en quelque sorte dans ce voyage de gens qui le découvrent. Et je peux comprendre qu’au début, vous voyez beaucoup de choses qui ne sont probablement pas des choses que vous voulez avoir dans votre magasin. »

Si Xbox comportait une sorte d’intégration blockchain et NFT à un moment donné, il va de soi que Spencer and co. voudrait qu’il soit très différent de ce qu’il fait maintenant. «Je pense que tout ce que nous avons examiné dans notre vitrine et que nous avons qualifié d’exploitation serait quelque chose sur lequel nous prendrions, vous savez, des mesures. Nous ne voulons pas de ce genre de contenu », a conclu Spencer.

Les NFT et la cryptographie sont généralement tous deux largement tournés en dérision pour leur impact environnemental, ce qui explique en partie pourquoi des entreprises comme Steam refusent catégoriquement de les intégrer dans leurs plateformes.