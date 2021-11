Xbox obtient plus de 70 jeux classiques, dont certains boostés

Image : Rockstar / EA / Xbox / Kotaku

Aujourd’hui, lors de l’événement Xbox du 20e anniversaire de Microsoft, la société a annoncé que 76 nouveaux jeux étaient ajoutés à la bibliothèque de rétrocompatibilité Xbox, y compris l’intégralité de la franchise Max Payne, la série FEAR, plusieurs jeux Star Wars, etc. Xbox a également annoncé que certains de ces classiques prendront en charge le boost FPS et que tous bénéficieront de l’Auto HDR.

Au cours de l’événement d’aujourd’hui, Peggy Lo, responsable du programme de compatibilité chez Xbox, a annoncé que Microsoft apportait davantage de jeux au programme de compatibilité descendante Xbox. C’est un peu une surprise car en 2019, Xbox a annoncé qu’elle n’avait plus l’intention d’étendre la bibliothèque de compatibilité arrière. Cependant, il semble que les demandes continues de la communauté pour certains jeux plus anciens et la grande célébration du 20e anniversaire aient aidé à convaincre Microsoft d’ouvrir les vannes une fois de plus.

Voici la liste complète des jeux auxquels vous pouvez désormais jouer sur Xbox One ou Xbox Series X/S :

50 Cent: Blood on the SandAces of the GalaxyAdvent RisingAdventure Time: Le secret du royaume sans nomÊtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e ? Make the GradeAvatar: The Last Airbender – The Burning EarthBankshot Billiards 2Beautiful KatamariBinary DomainBlack College Football Xperience: Doug Williams EdCloning ClydeConanDarwinia+Dead or Alive UltimateDead or Alive 3Dead or Alive 4Death par CubeDisney UniverseDisney’s Chicken Little OriginElements 2 :FEAR DestructionF Fichiers .EARLe Premier TemplierGladiusGunvalkyrieÎles de WakfuLego Le Seigneur des AnneauxChasse à l’HommeMax PayneMax Payne 2: La Chute de Max PayneMax Payne 3Mini NinjasMortal KombatMortal Kombat vs DC UniverseMX vs. : Immortal WarriorsThe OutfitAvant-poste Kaloki XQuake Arena ArcadeR.AW – Realms of Ancient WarRed Dead RevolverResident Evil: Operation Raccoon CityRidge Racer 6RioRisenRisen 2: Dark WatersRock of AgesSacred 2: Fallen AngelScrambleScrewjumper!Secret Weapons Over Normandy UnderSkateSkate geBob’s Truth or SquareStar Wars Starfighter : Special EditionStar Wars : Episode III La Revanche des SithStar Wars : The Clone WarsStar Wars Jedi Knight II : Jedi OutcastSwitchballThrillvilleThrillville : Off the RailsTime PilotTimeSplitters 2TimeSplitters : Future PerfectToy Story Mania !Vandal Hearts : Flames of Judgment :Viva AnimauxWarlords

Certains des jeux de la liste qui ont attiré mon attention incluent toutes les séries Max Payne, Timesplitters et sa suite Future Perfect, 50 Cent: Blood On The Sand, Manhunt, Mortal Kombat vs DC Universe et Skate 2. Malheureusement, au moins à partir de maintenant, vous ne pouvez toujours pas acheter 50 Cent: Blood On The Sand via l’ancien marché Xbox. Mais au moins si vous obtenez une copie du disque, vous pouvez maintenant la lire sur votre Xbox Series X.

Tous ces jeux prendront en charge Auto HDR sur les consoles Xbox Series X/S et les améliorations de résolution sur toutes les consoles Xbox modernes, y compris Xbox One.

Également annoncé aujourd’hui, 37 jeux Xbox et Xbox 360 classiques bénéficient de la prise en charge FPS Boost, y compris certains titres plus anciens comme tous les précédents jeux Gears of War sur Xbox 360, Elder Scrolls IV: Oblivion et Fallout: New Vegas. Et, fait intéressant, certains de ces jeux prendront en charge FPS Boost via le streaming cloud. Comme toujours, Auto HDR et FPS Boost peuvent être activés ou désactivés via les paramètres de compatibilité du jeu dans le tableau de bord Xbox. Voici la liste complète des jeux prenant en charge FPS Boost.

Cet énorme dépotoir d’anciens jeux et la prise en charge continue de FPS Boost pour les titres plus anciens sont un autre exemple de la façon dont Microsoft continue de faire tourner les cercles autour de Sony et de Nintendo lorsqu’il s’agit de prendre en charge leur catalogue de jeux. Alors que Nintendo continue de rendre difficile la révision des titres classiques par des moyens ci-dessus, Xbox fait plus pour que les anciens jeux restent jouables des années et des années après leur sortie. Et bien qu’ils puissent bien sûr faire plus, c’est toujours un bon changement de rythme par rapport à la façon dont la plupart des éditeurs et des sociétés de jeux gèrent les jeux rétro sur les anciennes plates-formes.