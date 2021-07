Xbox ouverte à l’achat de développeurs indiens, africains ou sud-américains

Le chef de la branche jeux de Microsoft, Phil Spencer (photo), a déclaré qu’ils seraient surpris si la société n’avait pas de présence en studio en Inde, en Afrique ou en Amérique du Sud à l’avenir.

S’adressant à The Guardian, le patron de Xbox a déclaré que si le Big M veut poursuivre le voyage des jeux vidéo vers de nouveaux marchés et démographie, il devra créer ou acheter des studios dans de nouvelles parties du monde. Spencer a poursuivi en disant qu’il s’attend à une augmentation du nombre de développeurs dans des endroits non traditionnels.

« Cela me surprendrait en fait si cela ne se produisait pas », a-t-il déclaré.

« Le simple fait de connaître le talent disponible et les outils [such as game engines Unity and Unreal] qui sont tellement plus accessibles… Je serais surpris si dans les trois à cinq prochaines années, vous ne voyiez pas de nombreux studios dans des endroits qui ne sont pas les pôles traditionnels du développement de jeux vidéo.

Le patron de Xbox Game Studios, Matt Booty, ajoute : « Il devrait y avoir un studio de plusieurs centaines de personnes [in one of these territories]. Et pas pour l’externalisation ou le support, mais un team building quelle que soit la version du meilleur jeu à succès pour ce marché. C’est vraiment la vision.

Microsoft a fait un investissement considérable dans les développeurs de jeux ces dernières années. À l’été 2018, la société a acheté Ninja Theory, Playground, Undead Labs et Compulsion, avant de s’emparer des spécialistes du RPG InXile et Obsidian en novembre. L’année suivante, Xbox a acquis la société de jeux d’aventure Double Fine. The Big M a également créé de nouveaux studios dans The Initiative et un développeur centré sur Age of Empires.

Oh, et puis il y a la petite affaire du rachat par Microsoft de la société mère de Bethesda, ZeniMax Media, pour 7,5 milliards de dollars.

