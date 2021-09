Xbox, PC Game Pass ajoute 13 jeux de septembre fantastiques

Capture d’écran : développements frontaliers

En tant que critique de jeux cynique, amer et usé par la bataille, je ne voudrais rien de mieux que de déclarer quel gâchis désastreux Microsoft fait de Game Pass. Mais bon sang, ils ne le sont pas, et la liste des nouveaux ajouts à venir dans la seconde moitié de septembre est agréablement forte. 13 autres jeux seront ajoutés d’ici le 1er octobre.

Les titres incluent Aragami 2, Subnautica: Below Zero, Astria Ascending, SkateBird, Lemnis Gate, Superliminal… oh putain, toute la liste fait les gros titres cette fois. J’avais l’intention d’en acheter tellement, et maintenant, parce que je suis incapable d’assumer la responsabilité financière nécessaire pour pouvoir me fier aux abonnements mensuels, ils ont tous l’impression qu’ils vont être gratuits. Libérer! (Ils ne sont pas gratuits. Vous devez payer l’abonnement mensuel ou annuel pour le service.)

Voici la liste complète :

15 septembre

Flynn : Son Of Crimson (Cloud, Console, PC)

16 septembre

I Am Fish (Cloud, Console, PC)SkateBird (Cloud, Console, PC)Superliminal (Cloud, Console, PC)

17 septembre

Aragami 2 (Cloud, Console, PC)

23 septembre

Lost Words : Beyond The Page (Cloud, Console, PC)Sable (Cloud, Console, PC)Subnautica : Below Zero (Cloud, Console, PC)Sable Graal : Conquest (PC)

28 septembre

Lemnis Gate (Console, PC)

30 septembre

Astria Ascending (Cloud, Console, PC) Non-voyant (Console, PC)

1er octobre

Cependant, des sacrifices doivent être faits pour qu’une telle prime nous soit accordée, et quelques jeux quitteront également le Game Pass. Ce qui est bien sûr un rappel salutaire que, en fait, non, vous ne possédez rien sur Game Pass, et que la dîme mensuelle à Microsoft n’a jamais été louée qu’à leur discrimination. Alors venez le 30 septembre, dites au revoir à :

Drake Hollow (Cloud, Console, PC)Ikenfell (Cloud, Console, PC)Night In The Woods (Cloud, Console, PC)Kathy Rain (PC)Warhammer Vermintide II (Cloud, Console)

Et Ari pensait que les offres du mois dernier étaient “empilées”. (Il est jeune et cool et peut dire des mots comme « empilé », alors que si j’essayais même, je serais instantanément emballé à l’arrière d’une camionnette et emmené dans un établissement sécurisé pour personnes âgées.) C’est une excellente équipe.

Sable est si belle, j’ai hâte de voir si elle tient le coup. Et Superliminal va être soit incroyable, soit une honte incroyable, son ingérence époustouflante et fascinante. De plus, je peux enfin apprendre ce qu’est un FPS 4D au tour par tour, en mettant la main sur Lemnis Gate.