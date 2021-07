Xbox a annoncé ce mardi via son blog officiel le lancement, le prochain 16 mars, d’environ nouveaux écouteurs sans fil. « Jouez haut et fort avec les écouteurs sans fil Xbox, qui offrent muet automatique et isolation vocale discuter avec une grande clarté, conception intuitive et appariement direct avec votre console », lit-on dans sa description officielle. En Espagne, ils auront un prix de 99,99 euros.

Les nouveaux casques Xbox peut maintenant être réservé dans la boutique officielle de Microsoft (Bien qu’ils puissent également être achetés dans un magasin physique). Ils comptent avec “un son expansif, un confort lors de longues sessions de jeu et des options de personnalisation », précise la société. De plus, ils sont compatible avec tous types d’appareils jeux, y compris Xbox Series X | S, Xbox One, PC Windows 10 et appareils mobiles.

Xbox présente ses nouveaux écouteurs sans fil – disponibles en mars.

Microsoft

Les nouveaux casques sans fil Xbox seront vendus en Espagne pour 99,99 euros

Ces casques Xbox sont dotés d’un conception “flexible et légère” grâce à son bandeau réglable, ainsi qu’un système de réglage du volume intégré aux molettes des écouteurs latéraux. De plus, il est compatible avec les technologies sonores spatiales tels que Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X sur Xbox Series X / S et Xbox One. Il a également fonctions de mise en sourdine automatique et d’isolation vocale. Cette fonction de sourdine automatique détecte lorsque le joueur ne parle pas et désactive le microphone, empêchant ainsi les autres joueurs d’entendre les bruits de fond qui peuvent interférer.

Xbox présente ses nouveaux écouteurs sans fil – disponibles en mars.

Microsoft

Le nouvel appareil pèse 312 grammes et dispose d’un batterie interne rechargeable avec une autonomie allant jusqu’à quatre heures pour toutes les 30 minutes de charge et jusqu’à 15 heures pour trois heures de charge. Les nouveaux écouteurs ont connexion rapide avec Xbox Series X | S, Xbox One, PC Windows 10 et appareils mobiles “sans avoir besoin de clés, de câbles ou d’une station de base”. De plus, ils ont technologie bluetooth qui leur permet d’être jumelés avec tous les appareils compatibles.

ça peut t’intéresser