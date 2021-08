Xbox Series S vs Xbox One S : les consoles Xbox les moins chères comparées

Xbox Series S vs Xbox One S : quelle différence ? Ces consoles peuvent avoir des noms similaires et se ressembler à première vue, c’est pourquoi il peut être facile de confondre les deux. Cependant, les différences entre la Xbox Series S et la Xbox One S sont flagrantes. Donc, pour éviter d’acheter la mauvaise, il est important que vous en sachiez plus sur ce que propose chaque console et quelle est la bonne pour vous.

Les deux consoles sont de bons points d’entrée dans l’écosystème Xbox. Mais qu’est-ce qui vous convient ? Il y a un cas à faire pour l’un ou l’autre, selon vos besoins. Jetons un coup d’œil aux principales différences entre les deux.

La Xbox Series S est capable d’une résolution de 1440p, convertie en 4K, 120fps et comprend des fonctionnalités graphiques, telles que le lancer de rayons. Elle n’est peut-être pas aussi puissante que la Xbox Series X phare de Microsoft, mais c’est une console de nouvelle génération. La Xbox One S, quant à elle, n’est pas aussi puissante. Cependant, son prix bon marché en fait un achat solide si la Xbox Series S est hors de votre budget.

Nous avons eu la chance de passer beaucoup de temps avec les deux options, que vous pouvez lire dans notre critique Xbox Series S et Xbox One S. Cela signifie que nous pouvons maintenant dire définitivement lequel vous convient le mieux.

Si vous vous êtes demandé quelle Xbox “S” acheter, dans notre guide ci-dessous, nous comparerons les deux consoles économiques de Microsoft ci-dessous pour vous aider à prendre une décision éclairée sur celle qui vous conviendra, votre budget et vos préférences de jeu.

(Crédit image : Microsoft)

La Xbox Series S et la Xbox One S ont des prix similaires, bien que nous nous attendions à ce que le prix de la Xbox One S baisse considérablement avec le temps. La Xbox Series S coûte 299 $ / 249 £ / 499 $ AU et est la console de nouvelle génération la moins chère disponible.

La Xbox One S est sortie depuis un certain temps maintenant, faisant ses débuts le 2 août 2016. Son prix se maintient à 299 $ / 249 £ / 499 $ AU, mais peut souvent être trouvé pour beaucoup moins cher, en particulier lors d’événements de vente comme le Black Friday. . Encore une fois, nous nous attendons à ce que le prix de la Xbox One S baisse maintenant que la Xbox Series S est sortie depuis un certain temps.

Spécifications Xbox Series S vs Xbox One S

(Crédit image : Microsoft)

Les spécifications sont là où les deux consoles diffèrent considérablement. La Xbox Series S est la console de nouvelle génération la plus abordable de Microsoft, et même si elle ne correspond peut-être pas à la Xbox Series X en termes de pure prouesse technique, elle offre une mise à niveau massive par rapport à la Xbox One S. Voici les principales spécifications de la Xbox Series S que vous dois savoir:

CPU: Huit cœurs 3,6 GHz (3,4 GHz avec SMT) AMD 7 nm personnaliséGPU : 4 téraflops à 1,550 GHz RAM: 10 Go de GDDR6 Fréquence d’images : Jusqu’à 120 ips Résolution: 1440p avec conversion ascendante 4K Optique: Pas de lecteur de disque Espace de rangement: SSD NVMe 512 Go

La Xbox Series S est peut-être incroyablement petite, mais il y a beaucoup de puissance à l’intérieur. La console ciblera une résolution de 1440p au lieu du 4K natif (bien que certains titres puissent sortir à un 4K complet), et est capable de jouer à 120 images par seconde. Bien que son GPU soit considérablement moins puissant que celui de la Xbox Series X, il est armé d’un processeur presque identique et de 10 Go de RAM GDDR6. C’est moins que les 16 Go de la Xbox Series X, mais c’est considérablement plus que la Xbox One S qui n’a que 8 Go de GDDR3.

Une chose importante à noter est qu’il n’y a pas de lecteur de disque sur la Xbox Series S, et vous n’aurez que 512 Go de stockage pour jouer. Contrairement au One S, cependant, il est livré avec un SSD NVMe ultra-rapide au lieu d’un disque dur mécanique extrêmement lent, et il peut être étendu avec la carte d’extension de stockage de 1 To de Seagate.

La Xbox One S peut donc sembler similaire, mais elle est technologiquement inférieure à la Xbox Series S. C’est une excellente option si vous voulez jouer à des exclusivités Xbox que vous avez manquées comme Gears 5 ou Forza Horizon 4, ou si vous voulez simplement donner Xbox Game Pass est un tourbillon, mais si vous voulez une console conçue pour durer les cinq prochaines années environ, vous voudrez opter pour la Xbox Series S. Voici les spécifications de la Xbox One S que vous devez connaître :

CPU: Processeur Jaguar à huit cœurs à 1,75 GHzGPU : 1,23 téraflops à 914MHzRAM: 8 Go de GDDR3Fréquence d’images : Jusqu’à 60 ipsRésolution: 1080pOptique: Lecteur Blu-Ray HD 4KEspace de rangement: Disque dur de 1 To

La Xbox One S n’a qu’un seul avantage réel sur le nouveau modèle de Microsoft : le lecteur Blu-Ray 4K HD. Si vous recherchez un lecteur Blu-Ray 4K bon marché qui vous permet également de diffuser Netflix et de jouer à des jeux, le One S est un excellent choix. Vous pourriez faire valoir que la Xbox One S a plus d’espace de stockage que la Xbox Series S, mais la One S utilise toujours un disque dur plutôt qu’un SSD, elle a donc une plus grande capacité au détriment de la vitesse. Dans tous les autres départements, cependant, la Xbox Series S bat largement la Xbox One S en termes de puissance technique et de conception de pointe.

Cependant, la Xbox One S est un excellent système d’entrée de gamme. C’est petit, calme et susceptible d’être extrêmement abordable dans un proche avenir. Oui, il ne sera pas en mesure de fournir la plus haute qualité pour les jeux, mais si ce n’est pas un problème, c’est toujours un achat qui en vaut la peine. Avec un prix similaire à celui de la série S pour le moment, nous vous recommandons d’opter pour la nouvelle console de nouvelle génération de Microsoft si vous avez le choix.

Jeux Xbox Series S vs Xbox One S

(Crédit image : Xbox)

Même si vous ne choisissez pas une Xbox Series S, vous pourrez jouer à presque tous les nouveaux jeux sur l’ancienne console de Microsoft. Ils ne fonctionneront pas aussi bien ou n’auront pas l’air aussi bien, mais vous ne serez pas obligé de mettre à niveau pour découvrir les titres clés qui arrivent sur Xbox Series X et S comme Halo Infinite. La Xbox One S est la console à choisir si l’idée de télécharger un jeu vous fait tourner la tête, car c’est la seule console des deux à avoir un lecteur de disque.

Vous pouvez vous attendre à ce que la plupart des jeux ciblent 30 à 60 ips sur Xbox One S et 60 à 120 ips sur Xbox Series X. Les jeux Xbox One S atteindront également probablement une résolution de 900p à 1080p, tandis que Xbox Series S ciblera une sortie de 1080p à 1440p, ce qui peut passer à la 4K.

Un domaine où la Xbox Series S bénéficie de manière significative est en termes de temps de chargement. Grâce à son SSD ultra-rapide, les jeux se chargeront beaucoup plus rapidement que sur Xbox One S, donc si vous détestez attendre que vos jeux démarrent, ou si vous voulez simplement améliorer votre expérience existante, la série S est la voie à suivre. .

Il est également certain que les futurs jeux finiront par laisser la Xbox One S derrière – les développeurs s’appuieront de plus en plus sur la puissance du nouveau système au fil des années et la base d’installation des nouvelles consoles Xbox se développera.

Verdict Xbox Series S contre Xbox One S

(Crédit image : Microsoft)

Avec des prix comparatifs (pour l’instant) et des designs élégants similaires, la Xbox Series S et la Xbox One S se trompent facilement en un coup d’œil. Plongez plus profondément, cependant, et l’écart de puissance entre les deux consoles bon marché de Microsoft devient très clair.

La Xbox One S sera bientôt considérée comme un système hérité, incapable de fournir les cloches et les sifflets de nouvelle génération comme le lancer de rayons et des temps de chargement rapides, mais c’est néanmoins une proposition de valeur tentante, surtout si vous pouvez trouver une bonne Xbox One S accord.

La Xbox Series S, cependant, est la console de choix pour ceux qui cherchent à découvrir la prochaine génération de jeux à un prix exceptionnel. C’est uniquement numérique, bien sûr, vous serez donc à la merci de votre connexion Internet lorsqu’il s’agira de télécharger des jeux. Si c’est un problème, la Xbox Series X pourrait être le prochain meilleur choix.