Xbox Series X ou PlayStation 5 : laquelle économiseriez-vous le plus sur votre facture d’électricité en jouant à la même chose | Jeux

Les deux consoles nouvelle génération de PlayStation et Microsoft se sont retrouvées face à face pour savoir laquelle des deux est la plus efficace en termes de puissance/consommation. Nous avons déjà un gagnant.

Je suis sûr que vous avez envie de mettre la main sur l’un des deux depuis novembre 2020 (ou les deux, pour ne pas le dire), et en toute cette période de pénurie et de manque de stock je suis convaincu que vous avez lu mille analyses de la console.

Mais quoi Je suis sûr que vous n’avez pas vu une seule comparaison de combien chacun consomme, combien ils chauffent et combien de bruit ils font. Les enjeux, bien que secondaires, sont importants à long terme.

Que una consola consuma menos energía jugando a la misma resolución ya los mismos FPS habla bien de su optimización como estación de juegos y, además, significa que ahorras dinero cada vez que juegas, algo que en época de récords en la factura de la luz viene très bien.

Dans l’environnement américain, Tom’s Hardware a mis la PlayStation 5 et la Xbox Series X à l’épreuve pour voir quelle console fait moins de bruit, chauffe moins et consomme moins d’énergie.

Comme nous le voyons dans leurs tests, dans la question la plus importante, la consommation totale pendant que nous jouons, la Xbox Series X est la moins gourmande des deux, avec une différence moyenne de 20 W entre les deux. Sur la base de la moyenne des jeux, la Xbox Series X est à 190W tandis que la PS5 est à 210W.

Quant au bruit, ici la Xbox Series X gagne également en étant la plus silencieuse des deux, avec un bruit moyen de 15,5 dB pendant que nous jouons, ce qui contraste avec la PlayStation 5 qui fait presque 26 dB. Cela en termes de bruit est une grande différence.

Concernant la température, La Xbox Series X est la plus chaude en matière de processeur, puisque l’APU AMD atteint 74,1º tandis que la PlayStation 5 reste à 70,2º. Ici, la différence n’est pas très grande entre les deux.

On connaît déjà les caractéristiques techniques officielles des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. On les compare pour savoir laquelle est la plus puissante.

Quant aux mémoires RAM et VRAM, ici la Xbox Series X est un peu plus cool que la PS5, mais aussi de justesse.

Au final, la conclusion que l’on tire de ce comparatif est que la console Microsoft est la plus performante et la moins bruyante, et la console Sony est celle qui accumule le moins de chaleur dans le processeur pendant qu’on joue.