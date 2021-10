Xbox Series X | S a déjà vendu plus de 100 000 consoles au Japon | Jeux

Les consoles de nouvelle génération de Microsoft, Xbox Series X | S, dépassent les 100 000 consoles vendues au Japon, un chiffre quatre fois plus rapide que la Xbox One, qui fait déjà l’objet d’un suivi.

Les nouvelles figures de Ventes Xbox Series X | S au Japon montrent déjà que la nouvelle génération de Microsoft dépasse les 100 000 consoles vendues. Ils l’ont fait quatre fois plus vite que Xbox One, mettant en échec à côté de la chiffres de cela en un an seulement.

D’après les chiffres de vente proposés par Famitsu, et que vous pouvez voir en intégralité, cette semaine La Xbox Series S a vendu 2 920 consoles et la Xbox Series X 527. Dans la semaine du 4 au 10 octobre, les deux consoles ont vendu un total de 102 591 consoles depuis sa première en novembre.

Certains 4,5 ans ont dû s’écouler avant que la Xbox One dépasse les 100 000 consoles vendues au Japon, à partir de novembre 2018 et selon les données fournies par Game Data Library.

Et avec un total de 115 000 consoles, Xbox Series X | S est en passe de surpasser la Xbox One dans son ensemble des ventes japonaises. Et ceci seulement 11 mois après sa première, bien que dans un contexte, c’est encore un nombre plus petit par rapport aux autres consoles.

Par exemple, La PlayStation 5 est en route vers 1,2 million de consoles, bien qu’il s’agisse d’une étape importante pour Xbox compte tenu de ses mauvaises performances au Japon. Pour ce que il y a beaucoup à célébrer dans tout ce qu’il a accompli Phil Spencer et toute l’équipe.

Microsoft redouble d’efforts au Japon après ce lancement, et a donc lancé les consoles Xbox Series X | S au Japon le même jour que dans de nombreux autres endroits ; par rapport à un an plus tard comme cela s’est produit avec Xbox One.

Phil Spencer lui-même a déclaré lors du TGS 2021 que « Xbox travaille chaque jour pour ajouter plus de jeux japonais à son catalogue ». Dans les mois qui suivent Première du Game Pass sur consoles et PC pour le Japon en avril dernier, le l’activité des joueurs était la plus importante jamais là-bas.

Pour l’instant, la bonne nouvelle est que Xbox et Microsoft continuent de miser lourdement sur le territoire japonais et qu’il les rend avec un intérêt très agréable.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José David Muñoz.